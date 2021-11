Virovitičko-podravska županija, nije iznjedrila nikad više dobitnika prestižne nagrade „Simply the Best“ kao za 2021. godinu. Naime, na temelju kandidature Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, Vinarija i kušaonica „Tomo Boutique Winery“, dobitnik je prestižne nagrade „Simply the Best“ u kategoriji „Kušaonice“. Vinarija se nalazi u Rezovačkim vinogradima, u malom naselju Rezovac pokraj Virovitice. Projektirana je prema najsuvremenijim standardima i opremljena najboljom enološkom tehnologijom.

U posebnom dijelu podruma nalaze se velike i male drvene bačve izrađene od hrasta, divlje trešnje i kestena gdje nastaje čarolija proizvodnje crnih i bijelih vina, po posebnoj recepturi i u limitiranim serijama. Koristili su usluge hrvatskih bačvara i najkvalitetnijeg hrvatskog drveta. Osim drvenih bačvi, ovaj prostor opremljen je i ručno rađenim amforama velikog kapaciteta koje potječu iz Gruzije (Qvervi) u kojima, među rijetkima u Hrvatskoj, rade vrhunska crna vina specifičnih aroma, okusa i mirisa.

Moderan pristup proizvodnji ogleda se u ostalom dijelu podruma – prije svega u korištenju opreme izrađene od suvremenih materijala koji se koriste u vinarstvu (inox posude velikog i malog kapaciteta), ali i potpunom kontrolom temperature i prisustva zraka: od tretmana obrade grožđa do otvaranja boce. Takva tehnologija, uz poštivanje prirode i grožđa, daje njihovim vinima specifičan karakter koji predstavlja odraz najboljeg što slavonska zemlja može pružiti. U Vinariji i kušaonici “Tomo Boutique Winery” ističu “Sve što radimo, radimo samo s jednim ciljem – da se kvaliteta iz bobica pretoči u boce, a da se u bocama, na suvremen način, njeguje i očuva autentičnost i prepoznatljivost vina slavonskog vinogorja”.

Podsjetimo, 24. studenog, kada će u Hotelu Katarina u Selcu biti dodjela priznanja najboljima, Virovitičko-podravska županije će imati čak tri pobjednika – u kategoriji „Novi projekti u turizmu“ – „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković u Suhopolju“ (kandidirala ih je Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije), te u kategoriji Ugostiteljstvo – objekti s ponudom tradicijske hrane za 2021. godinu nagrada će pripasti Restoranu Dravska iža, koji je kandidirala Turistička zajednica općine Pitomača. Inače, 24. studenog, svoju će nagradu preuzeti i Posjetiteljski centar Dravska priča, prošlogodišnji pobjednik u kategoriji „Novi projekti u turizmu“. Ovu nagradu za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, tradicionalno dodjeljuju UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia. Podsjetimo, do sada su ovu prestižnu nagradu, s područja Virovitičko-podravske županije osvajali – Park prirode Papuk, izložba „Virovitica voli vlakove“, „Zlatni klas Otrovanec“, „Rokovo“, virovitički glumac „Mijo Pavelko Mikeš“.

(vpz.hr)