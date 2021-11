U režiji čudesne Eve Gal dvije europske bronce stižu u Hrvatsku, Virovitičko-podravsku županiju i Slatinu

Zagreb ima Antu Kostelića, Split ima Joška Vlašića, Slatina ima Gala. Kada se nešto stvara “u radionici trenera Stjepana Gala” tada to obično završi s medaljom. Naša Slatinčanka Eva Gal osvojila je dvije bronce na Europskom prvenstvu u kickboksu za starije kadete i juniore koje se održava u Budvi do 13. studenog. Eva je danas (srijeda) u dvije polufinalne borbe lovila finala i “plemenitije kovine”, no ove dvije bronce su kao „suho zlato“.

– Dvije godine radimo na ovome. Puno truda, znoja. Hvala svima koji su vjerovali u nas. Dvije bronce stižu u Hrvatsku, Virovitičko-podravsku županiju i Slatinu. Malo nam je nedostajalo za finale. U jednoj borbi smo imali dobitnu kombinaciju 15 sekundi do kraja, u drugoj su nedostajale dvije sekunde. No, sretni smo. Medalje su oko vrata – kazao nam je kratko Stjepan Gal.

(vpz.hr, Foto: S. Gal)