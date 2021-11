Videopozivom, šalicom kave i smijehom otvorena izložba mladog slikara Stipana Tadića

- PROMO -

U Gradskom muzeju Virovitica jučer (petak) je otvorena “Retrospektiva 2011. – 2020.”, izložba likovnih djela mladog hrvatskog slikara Stipana Tadića. Presjek je to Tadićeva rada razdoblja od devet godina kroz djela iz tri ciklusa (Roadkills, Motivi iz okolice i Hrvatske planine) te autoportrete.

Ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej, koja je toplo pozdravila sve okupljene, je nešto pobliže i predstavila autora izložbe i njegov rad.

– Stipan Tadić je zapravo jedan od članova Udruge ilirskog zmaja. Izlagao je ovdje prije desetak, dvanaestak godina u dva navrata, zajedno s ostalim članovima Udruge, koju je osnovao naš sugrađanin Igor Ruf, danas akademski kipar i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Imam tu sreću da kontinuirano pratim Stipana Tadića, no moram priznati da sam bila jako sretna kada smo uspjeli organizirati ovu izložbu kako bih mogli pokazati sve smjerove kojima se Stipan, sad već realizirani umjetnik mlađe generacije, razvio. Pokušali smo napraviti presjek njegovog dosadašnjeg djelovanja, od 2011. kada je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Ne radi se o retrospektivi cijelog opusa umjetnika, ovo je mali iskorak da se pokaže što to Stipan Tadić radi i što je to sve što zaokuplja njegov umjetnički habitus koji je jedno jako bogato područje.

Svaki od izloženih ciklusa je priča za sebe. U Hrvatskim planinama imamo doticaj s oživljenim pejsažom koji pomalo naginje, uvjetno rečeno, kiču ali više se radi o konceptu naive koji u zadnje vrijeme preferira. U Roadkills postoji taj emotivni dio koji će pogoditi svakog promatrača malo starije dobi jer radi se o tome da slike vociraju stare prirodoslovne atlase ili enciklopedije sa svim elementima unutar kompozicije. U Motivima iz okolice je stvarno razvio svoj pristup naivi, dok su autoportreti jedan divan presjek gdje možemo govoriti o velikim klasičnim uzorima umjetnosti. Smatram da je Stipan Tadić zaslužio ovu izložbu, jako sam sretna što izlaže ovdje – zaključila je ravnateljica te je zahvalila Patriciji Počanić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek povijesti umjetnosti, na pomoći pri organizaciji izložbe te privatnim kolekcionarima koji su ustupili djela.

Osim što je asistentica na Katedri za modernu kulturu i vizualne komunikacije na Odsjeku povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Patricia Počanić je i prijateljica Stipana Tadića, te je otkrila na koji način je sudjelovala u nastanku izložbe.

– Dok je ravnateljica Muzeja bila zadužena za autorsku koncepciju same izložbe, ja sam više dala jedan pogled na tu dugogodišnju suradnju koju je Stipan s jedne strane imao s Viroviticom, a s druge strane on i ja imamo dugogodišnju suradnju, isto tako pratim njegove radove. Nekako se dogodila zgodna povezanica da smo se preko zajedničke kolegice Marije Perkec i mi povezali mi da bi mogli organizirati tu izložbu u suradnji sa Stipanom i kolekcionira – objasnila je P. Počanić.

S obzirom da je Stipan Tadić trenutno u New Yorku, u kojem na Columbia University School of the Arts studira na diplomskog studiju iz slikarstva, nije mogao osobno doći na izložbu, no javio se preko videopoziva. Sa šalicom kave u ruci, što je nasmijalo okupljene, zahvalio se mnogobrojnim posjetiteljima na dolasku, te ga je posebno oduševilo kada je preko ekrana vidio prijateljicu Patriciju Počanić.

Izložbu, koji zainteresirani imaju prilike pogledati do 14. prosinca, ovog nagrađivanog mladog slikara otvorila je zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac.

(www.icv.hr, eat)