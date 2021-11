VIROVITIČKA BOLNICA Na Covid-odjelima 58 oboljelih, bolnica radi normalno, imunitet zaposlenika veći od 90 posto

- PROMO -

U virovitičkoj Općoj bolnici danas (utorak) se liječi 58 Covid-19 pacijenata, a jedan je na respiratoru. Za razliku od prijašnja tri vala, u ovom četvrtom, kada je najviše novooboljelih, pacijenti se češće liječe kod kuće, a liječničku pomoć zatraže nešto kasnije, gotovo u završnoj fazi bolesti i to uglavnom zbog respiratornih problema, kaže ravnatelj Dinko Blažević.

-Možemo govoriti o relativno velikom broju hospitaliziranih pacijenata jer smo samo jučer zaprimlili 11 novih pacijenata. Iako ih je osam otpušteno, još uvijek bilježimo prirast u odnosu na broj otpuštenih pacijenata, a nažalost, jučer je dvoje pacijenata preminulo. Što se tiče samih kapaciteta, još uvijek smo u okviru raspoloživih, a ako bude potreba za povećanjem, oslobodit ćemo dodatne kapacitete – ističe ravnatelj D. Blažević.

Procjenjuje kako je, s obzirom na kretanje broja novozaraženih i novooboljelih, ovo kulminacija četvrtog vala, budući da se proteklih dana bilježi nešto manji broj zaraženih u odnosu na broj testiranih.

-Vjerujem da će se kroz dva do tri tjedna veliki broj hospitaliziranih pacijenata početi smanjivati. Što se samih simptoma s kojima dolaze tiče, riječ je o kašlju, temperaturi, teškoćama sa disanjem, to su uglavnom pacijenti koji razvijaju određene upale pluća (obostrane ili jednostrane). Ukoliko su krvna slika, kao i drugi nalazi, među kojima je i radiološki, relativno loši, zadržavaju se na bolničkom liječenju. Iako bilježimo određeni broj relativno mlađih pacijenata koji se liječe u bolnici i primaju terapiju kisikom, većinu hospitaliziranih pacijenata čine, uvjetno rečeno, pacijenti starije dobi – kaže.

NA LIJEČENJU 80 POSTO NECIJEPLJENIH



Na upit o tome koliko je cijepljenih pacijenata u odnosu na necijepljene, a koji se završe na bolničkom liječenju u Virovitici, ravnatelj ističe kako je trenutno 80 posto pacijenata koji se od Covid-19 bolesti liječe u bolnici necijepljeno, dok je cijepljenih oko 20 posto.

-I taj se omjer smanjuje, s obzirom na sve veći broj procijepljenih građana, tako da bilježimo sve manje cijepljenih pacijenata koji završe na liječenju u bolnici – poručuje D. Blažević.

Unatoč velikom broju pacijenata na Covid-19 odjelima, bolnica normalno radi – hladan pogon odvija se bez poteškoća, pacijenti dolaze na terapije, obavljaju radiološke pretrage te redovne preglede u ambulantama. Kirurški program je jedini koji zasad ide slabijim intenzitetom, kaže ravnatelj, ali i u tom slučaju riječ je o 70 posto kapaciteta koji se redovno provodi.

VAŽAN KOLEKTIVNI IMUNITET

Rad bez poteškoća u najvećem valu oboljelih do sada bolnica duguje ne samo dobroj pripremi i organizaciji odjela, već i vrlo visokom kolektivnom imunitetu. Danas bolnica ima kolektivni imunitet s 90 posto zaposlenih koji su ili procijepljeni ili preboljeli Covid-19. Interes za cijepljenje raste, kaže ravnatelj, s obzirom na mjere obveznog testiranja, ali i aktualnu situaciju sa velikim brojem oboljelih te nepredvidivost same bolesti.

U izolaciji su trenutno tri medicinske sestre/tehničara i jedna medicinska sestra/tehničar, što je zaista dobar podatak, kad se uzme usporedba sa siječnjem ove godine. Bio je to vrhunac prošlog vala oboljelih, kada je na odjelima je ležao 61 pacijent (samo tri više nego danas), no tada je čak petina zaposlenih bila „izvan pogona“. No i tada je bolnica reorganizacijom uspjela pokriti sve potrebe pacijenata i nije gasila hladni pogon.

-U tom momentu imali smo više od 20 posto djelatnika, koji su bili ili u izolaciji, samoizolaciji ili na dužim bolovanjima. Ovaj mali broj zaposlenika koji su danas izvan pogona, a u vrijeme najjačeg vala oboljelih, dobar je pokazatelj da je bolnica kao kolektiv ostvarila imunitet i da može nesmetano i dalje nastaviti pružati sve potrebne medicinske usluge pacijentima – zaključuje D. Blažević. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak, arhiv)