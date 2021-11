Zakoračili smo u studeni: Pred nama kišni tjedan, evo kada će se razvedriti

Zakoračili smo u studeni, još malo pa će nam na vrata „pokucati“ klimatološka zima (01. prosinca), a sudeći prema starim pučkim meteorološkim izrekama vezanima uz blagdan Svih svetih, ova će nam zima biti blaga.

Naime, “Svi sveti mrzli dan, Božić u ledu okovan”, “Ako Sve svete kiša namaka, debeo snijeg nas čeka” te “Sunčani Svi sveti, obilje žira i žita ljeti”, neke su od izreka prema kojima bi ovogodišnji Božić bio bez leda, zima bez “debelog” snijega, a imat ćemo i obilje žira i žita u 2022. godini. Ako ćemo tako gledati.

Jučer, 1. studenog smo tijekom jutra ponegdje imali mrzlo jutro, a tijekom poslijepodneva i večeri oblake i kišu. Tako da bi ove stare pučke meteorološke izreke trebali uzeti s rezervom.

Moderna znanstvena meteorologija za nadolazeću zimsku sezonu još nema čvrsti „signal“ što bi i kako moglo biti. Po pitanju oborina vjerojatnija je zima bogatija oborinama, a temperature zraka gledajući zimsku sezonu toplije. To ne znači da snijega, studenih, ali i ledenih dana neće biti. Početak studenog obilježio je temperaturama zraka prosječan ili neznatno topliji vremenski period, a osjetniji pad temperature zraka i dalje nije na vidiku.

Tjedan pred nama

Povremenu kišu očekujemo do petka. Oborine će ponovno rasprostranjenije i obilnije biti tijekom noći sa srijede na četvrtak te tijekom četvrtka. Na području Virovitičko-podravske županije očekujemo novih 10-30 mm oborine.

Petak nam donosi postupnu stabilizaciju vremena. Subotu i nedjelju će obilježiti stabilnije i sunčanije vrijeme. Sunčanih razdoblja neće nedostajati, osobito u višim predjelima. Temperature zraka do kraja tjedna u blagom padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 2°C do 10°C tijekom četvrtka. Najviše dnevne od 11°C do 17°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova do petka. Od petka te u dane vikend sjevernih i sjeverozapadni. U jutarnjim i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Što dalje možemo očekivati…

Do sredine studenog trenutni izračuni prognostičkih modela ne vide izraženije promjene. Temperature zraka prema sredini mjeseca postupno će se vraćati u granice višegodišnjih prosječnih vrijednosti. Obilnije oborine nisu na vidiku. Na snježne pahuljice još ne treba računati.

Evo nekih klimatoloških podataka za područje Virovitice tijekom studenog. Prosječno tijekom studenog na području Virovitice „padne“ 75.2 mm oborine. Najkišovitiji studeni smo imali 1977. godine kada je palo 172.7 mm oborine. Dok smo 2011. godine studeni obilježili kao najsušniji, sa skromnih 0,8 mm oborine. Apsolutni temperaturni minimum tijekom studenog od -18.5°C, mjeren je 24. studenog 1988. godine. Apsolutni temperaturni maksimum tijekom studenog od 25.5°C, mjeren je 05. studenog 2012. godine. Najdeblji snježni pokrivač tijekom studenog od 33 cm, mjerili smo 30. studenog 1993. godine. Prosječno tijekom studenog imamo 9 kišnih dana, 7 dana s mrazem, 2 dana sa snijegom i 1 studeni dan. Rekordnih 13 studenih dana imali smo 1993. godine. Iste te 1993. godine imali smo i 3 ledena dana. Najviše snježnih dana imali smo 1933. godine, njih 9.

(www.icv.hr, kp)