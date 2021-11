Žuto upozorenje zbog obilne kiše: Noćas i tijekom četvrtka past će veća količina oborine

Zbog obilne kiše za sutra (četvrtak) za područje Virovitičko-podravske županije DHMZ je objavio žuto upozorenje. Očekuje se od 20 do 40 mm oborine zbog kojih upozoravaju na mogućnost lokalnih manjih poplava kao i na teške uvjete za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.

Slično, kišovito vrijeme nastavit će se do petka, kada nam stiže postupna stabilizacija vremena. Subotu i nedjelju će obilježiti stabilnije i sunčanije vrijeme. Sunčanih razdoblja neće nedostajati, osobito u višim predjelima.

Temperature zraka do kraja tjedna u blagom padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 2°C do 10°C tijekom četvrtka. Najviše dnevne od 11°C do 17°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova do petka. Od petka te u dane vikend sjevernih i sjeverozapadni. U jutarnjim i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

(www.icv.hr, mp, kp)