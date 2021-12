Božinović nakon znanstvenog savjeta: Sadašnje mjere će se produljiti i iza Nove godine, zbog omikrona razmišlja se o skraćivanju izolacije

- PROMO -

Danas u podne predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predsjedao je sastankom Znanstvenog savjeta u Banskim dvorima, koji se održao videovezom.

Nakon sastanka izjave su dali Davor Božinović i Krunoslav Capak.

Božinović je rekao kako je omikron, kada dođe, teško zaustaviti. Capak pak kaže kako u Hrvatskoj nije bilo velikog širenja omikrona, prenosi 24sata.

– Ono što smo čuli od znanstvenika je da je val omikrona različit u odnosu na ranije valove. Veliki broj ljudi se zaražava, u ovom trenutku još nedostaje čvrstih pokazatelja, ali studije koje su dosad napravljene govore da je stanje, pogotovo u JAR-u, ali i nekim zemljama EU, da je bolest nešto blaža. Ali govorimo o velikim brojkama, tako da ako imate 50% blaže simptome, a 4 puta više zaraženih, to znači dva puta više ljudi u bolnicama. O tome moramo voditi računa zbog zdravstvenog sustava – rekao je Božinović.

– Dobra vijest je da u SAD-u, njihovim vojnim institucijama, kreće druga faza ispitivanja jednog pankoronavirus cjepiva koje bi imalo širi spektar pokrivenosti novih korona-varijanti, tu se očekuju rezultati u vremenu od 3 do 6 mjeseci. Tu su i novi lijekovi i drugih rješenja koja bi iduću godinu trebala učiniti lakšom, barem što se radi težih oblika bolesti i smrtnosti. Naglašena je i važnost boostera, koji ima itekakvog utjecaja jer iako je omikron krenuo u EU kroz zemlje koje su više cijepljene, činjenica je da je hospitalizacije i smrti manje što se dovodi u vezi s procijepljenosti u tim državama i zato pozivamo građane da uzmu booster dozu. Pripremamo se na sve, da budemo spremni i da ćemo morati koristiti veće kapacitete testiranja. Kao što vidite po drugim zemljama, omikron je teže zaustaviti jednom kad dođe. To znači povećano testiranje i priprema cijelog sustava kako bi se održalo i sačuvalo zdravlje naših ljudi i održala ekonomija s druge strane. Na tom tragu treba i gledati ove odluke koje razmatraju i u HZJZ-u, a neke zemlje su već donijele odluku da se smanji broj dana potrebnih za izolaciju. Kad bi se polovili svi ti kontakti i poslali u samoizolaciju, onda bi puno funkcija u društvu došlo u pitanje tako da i u tom segmentu se vidi da je taj val koji je zahvatio dijelove Europe drugačiji od prijašnjih – rekao je Božinović.

Osam sekvenciranih slučajeva omikrona

– Bili smo prva zemlja EU koja je uvela zabranu dolazaka putnika iz JAR-a i još 7 zemalja tog područja nakon što je otkriven omikron. Uveli smo odmah karantenu i obavezno testiranje za one koji se vraćaju iz tih zemalja. Danas smo promijenili preporuke u skladu s novim spoznajama, osobe koje su primile 3. dozu ne moraju u karantenu ako su bile u kontaktu s osobama koje su dokazano oboljele od omikrona. Spremni smo i za daljnje promjene preporuka, pratimo sve i skoro ćemo uskladiti preporuke u skladu s najnovijim spoznajama. U Hrvatskoj imamo 8 sekvenciranih slučajeva omikrona i još ih je toliko koji su 99% omikron, koje još treba potvrditi. Ima još 3-4 slučaja koji nisu sekvencirani, ali su visoko suspektni – rekao je Capak.

‘Nećemo mijenjati odluku o radu objekata 2 sata iza ponoći za Novu godinu’

– Nećemo mijenjati odluku o radu objekata 2 sata iza ponoći za Novu godinu. Prvi dio te odluke je konzumiran na Badnjak, ostaje još Nova godina. Što se tiče ostalih odluka, one će biti produžene u formi u kojoj jesu. Istječu sa Starom godinom, vjerojatno ćemo ih sutra produžiti jer vrijede do kraja godine. Ono što je bitno u ovom trenutku je s jedne strane cijepljenje jer vidimo svaki dan sve više potvrda da je manje posljedica tamo gdje je veća procijepljenost. S druge strane je vrlo važno nošenje maski u zatvorenim prostorima, ali i provjetravanje, kao i izbjegavanje svih onih okupljanja koje mogu biti riskantne. Što se tiče odluka, ne bi trebalo biti novih. “Mislim da je netko spomenuo da bi se moglo razmotriti određeno pooštravanje, ali kad vidimo iskustva drugih država s omikronom, one su reterirale iz razloga o kojima smo prije govorili. Očito se radi o velikim brojevima i svi oni koji su bili manje skloni traženju balansa su sad skloni toj drugoj logici promišljanja. Svaka država i sredina ima neke svoje specifičnosti. U JAR-u je mlađa populacija i ljeto je, a EU i Hrvatska ulazi u zimu. Morat ćemo pričekati da vidimo posljedice koje će ova varijanta donijeti Europi – rekao je Božinović.

‘Mi stalno povećavamo kapacitete za testiranje’

– Što se tiče brzih testova, imamo ogromne kapacitete, a što se tiče PCR-a, u jednom danu ih možemo napraviti oko 20.000. Sam HZJZ će uskoro imati aparaturu za 400 sekvenciranja u jednom danu. U ovom trenutku imamo ograničene kapacitete – rekao je Božinović.

– Računamo da što se tiče testiranja neće biti problema – dodao je Capak.

– Što se tiče sekvenciranja, imamo ograničene kapacitete. HZJZ ima aparat kojim može 4 uzorka dnevno, jedan ima i Ruđer i Klinika za infektivne bolesti. Koristimo i kapacitete ECDC-ja. Danas popodne očekujemo rezultate nešto više od 300 uzoraka koji su poslani 14. 12. a jučer ih je poslano 1200 – rekao je Capak.

– Očekujemo porast omikrona u drugom tjednu siječnja, a krajem siječnja bi mogao biti vrhunac tog vala – dodao je Capak.

