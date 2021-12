Crveni križ Slatina podijelit će 100 humanitarnih paketa, evo tko ima pravo na njih

- PROMO -

Crveni križ Slatina tijekom prosinca 2021. godine kreće u podjelu 100 humanitarnih paketa hrane za korisnike koji zadovoljavaju kriterije (osim ako nisu korisnici toplih obroka Centra za socijalnu skrb Slatina). Svatko mora donijeti određeni financijski dokument (rješenje, odrezak od mirovine i dr. ) kojim dokazuje visinu svojih prihoda.

Kriteriji za dobivanje paketa (visina primanja):

1. Do 1.500,00 kn jedna osoba, samac

2. Od 1.500,00 do 2.500,00 kn 2 člana u obitelji

3. Od 2.500,00 do 3.500,00 kn 3 člana obitelji

4. Od 3.500,00 do 4.500,00 kn 4 člana obitelji

5. Od 4.500,00 do 5.500,00 kn 5 članova obitelji

6. Od 5.500,00 do 6.500,00 kn 6 članova obitelji

Podjela će se vršiti u Crvenom križu Slatina od utorka, 7. prosinca od 9,00 do 13,00 sati, te svaki sljedeći dan do okončanja podjele.

(www.icv.hr, adf, CK Slatina; Foto arhiva: D. Fišli)