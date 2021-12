Danas oblačno i kišovito, doznajte kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

- PROMO -

Pred nama je nova promjena vremena. Sa sjeverozapada nam se polako primiče duboka dolina s frontalnim sustavom. Tijekom utorka i srijede na području Virovitičko-podravske županije puhao je umjeren do jak, na udare i olujan jugozapadni vjetar. Na području Virovitice izmjereni su udari od 52 km/h.

Današnje jutro je obilježila ugodna temperatura zraka za prosinac, Bilogora se “grijala” na 9,4°C, Slatina 11,6°C i Virovitica 12°C. Tijekom dana očekujemo najviši dnevni hod do 15°C.

Tijekom dana će se postupno gomilati oblaci sa zapada i donijeti kišu, koja ponegdje može biti i obilnija, a najizglednija je u drugom dijelu dana, te u noći s četvrtka na petak. S padom temperature zraka u višim predjelima Virovitičko-podravske županije očekujemo susnježicu i snijeg. Snježni pokrivač uglavnom iznad 400 metara nadmorske visine. Na Papuku će se skupiti 10-15 cm snijega. Dok u nižim predjelima očekujemo 10-40 mm kiše.

Vjetar će s južnih i jugozapadnih smjerova tijekom poslijepodneva okretati na sjeverne i sjeverozapadne. Temperature zraka tijekom kasnog poslijepodneva i večeri u padu.

Petak će u prvom dijelu dana obilježiti tmurno i sivo vrijeme. Tijekom ranog jutra još u gorju očekujemo snijeg. Dok će u nižim predjelima padati oborina na granici kiše i snijega. Do sredine dana očekujemo postupno kidanje naoblake i razvedravanje. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 1°C do 4°C. Najviše dnevne od 3°C do 5°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeverozapadnih smjerova.

Tijekom subote očekujemo hladnije jutro, ponegdje do -5°C. Mogućnost je poledice! Nakon sunčanog jutra i dijela prijepodneva, tijekom dana očekujemo novo naoblačenje. Tijekom nedjelje i povremene oborine. U gorju snijeg uz stvaranje novog tanjeg snježnog pokrivača. Uglavnom iznad 300 metara nadmorske visine. U nizinama oborine na granici kiše i snijega. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C tijekom subote, do 3°C tijekom nedjelje. Najviše dnevne od 3°C do 5°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, tijekom nedjelje u okretanju na sjeverne smjerove.

Snježni pokrivač u nižim predjelima Virovitičko-podravske županije do kraja tjedna ne treba očekivati. Ljubitelji snježne bjeline u dane vikenda zaputite se na Papuk. Do kraja tjedna bi se moglo skupiti 10-15 cm snijega. Osobito na visinama iznad 400 metara nadmorske visine. Tjedan pred nama nestabilan uz temperature zraka koje će u potpunosti odgovarati dobu godine.

