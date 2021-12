‘Deset od deset’: Virovitičke košarkašice Z-13 protutnjale i pored Koprivnice, a sada u Varaždin na derbi za prvaka

- PROMO -

Virovitičke košarkašice Z-13 i nakon deset kola jedina su neporažena ekipa Regije Sjever koja okuplja najbolje klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske. Ovaj put pokušale su im se suprotstaviti vršnjakinje iz Koprivnice no već nakon uvodnih nekoliko minuta bilo je jasno da će bodovi i ovaj put ostati u Virovitici.

Trener Robert Fritz htio je iskoristiti utakmicu za provođenje određenih taktičkih zamisli za predstojeći derbi za prvaka, koji je predviđen za 15. siječnja u Varaždinu kontra domaćeg Vindija no to je u ovoj utakmici bilo jako teško. Nakon pet uvodnih minuta bilo je već 26:2 te su veliki broj minuta dobile i najmlađe igračice, do poluvremena 63:5, a na kraju 116:10 za raspoložene Virovitičanke.

Pojačan doprinos u odrađivanju obrambenih zadataka doveo je Niku Gverić do svog prvog ‘double double’ učinka te je uz čak 46 postignutih koševa ostvarila i 12 oduzetih lopti dodavši tri lijepe asistencije. Monika Požežanac Sabolić postigla je 12 koševa uz dva skoka i oduzete lopte. Margareta Cenger postigla je 10 koševa uz 5 oduzetih lopti, 4 asistencije i dva skoka. Po 8 koševa postigle su Alisa Lovreković i Lorena Kanižaj. Alisa je dodala i po tri skoka, asistencije i osvojene lopte, dok je Lorena oduzela 4 lopte i dodala skok. Dorotea Blažičević i Lana Bajivić postigle su po 6 koševa. Dorotea je osvojila 5 lopti uz 4 asistencije, dok je Lana osvojila dvije lopte. Nikolina Hetzel, Eva Duršot i Lucija Petras postigle su po 4 koša uz 3 skoka Nikoline, dvije osvojene lopte Eve te dvije osvojene lopte i asistenciju Lucije Petras. U strijelce su se upisale i Maja Lena Bucifal i Tena Tolušić. Maja Lena dodala i po 5 skokova i osvojenih lopti, dok je Tena ostvarila po dva skoka, asistencije i osvojene lopte. Svoju borbenost Naya Čevelak okrunila je s 5 osvojenih lopti i 4 skoka.

ŽKK Virovitica – ŽKK Koprivnica 116:10

ŽKK Virovitica: Maja Lena Bucifal 2, Lana Bajivić 6, Alisa Lovreković 8, Margareta Cenger 10, Nika Gverić 46, Tena Tolušić 2, Dorotea Blažičević 6, Naya Čevelak, Lorena Kanižaj 8, Nikolina Hetzel 4, Monika Požežanac Sabolić 12, Eva Duršot 4 i Lucija Petras 4. Trener: Robert Fritz.

