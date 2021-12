‘Devet od devet’ fenomenalnih košarkašica ŽKK Virovitice Z-13: Četvrtoplasirani DHPG ispraćen s čak 100 koševa razlike

- PROMO -

Virovitičke košarkašice do 13 godina starosti otputovale su u Golu na ‘megdan’ četvrtoplasiranom DHPG-u u sklopu 9. kola Regije Sjever. Iako su Virovitičanke bile favoritkinje, očekivala se žustra utakmica uvijek borbenih djevojaka DHPG-a no od samog početka virovitičke košarkašice su odgovornom igrom punom brze tranzicije stvorile veliku prednost. Do kraja prve četvrtine bilo je već 26:6, da bi druga četvrtina završila s pomalo nestvarnih 28:0 i na poluvrijeme se otišlo rezultatom 54:6.

Drugo poluvrijeme bilo je preslika prvog uz činjenicu da su Virovitičanke bile još efikasnije te utakmicu završile sa 120:20, odnosno čak 100 koševa razlike. Najefikasnija je bila Nika Gverić s 24 postignuta koša no osobito ju je krasilo 5 lijepih asistencija, 2 skoka i osvojena lopta uz pojačan doprinos u obrani. Svoje najefikasnije utakmice u ovoj kategoriji ostvarile su Dorotea Blažičević i Lana Bajivić s 18 postignutih koševa. Dorotea je dodala i 4 lijepe asitencije, skok i osvojenu loptu, a Lana 2 skoka i asistenciju. Alisa Lovreković i Maja Lena Bucifal postigle su po 12 koševa. Alisa je još uspješno skočila 5 puta i osvojila dvije lopte, dok je Maja Lena upisala 2 skoka i 3 osvojene lopte. Margareta Cenger i Lorena Kanižaj postigle su po 8 koševa. Margareta je upisala i 6 osvojenih lopti, 5 asistencija i 3 skoka, dok je Lorena dodala 3 skoka i dvije osvojene lopte. Lucija Petras postigla je 6 koševa uz skok i asistenciju. Ena Salajić i Naya Čevelak postigle su po 4 koša. Ena je podijelila po 3 asistencije i osvojene lopte te skok i jednu lijepu blokadu, dok je Naya dodala 2 skoka i asistenciju. U strijelce su se upisale i Tena Tolušić uz dvije osvojene lopte i asistenciju, Eva Duršot uz skok i asistenciju te Nikolina Hetzel uz skok.

DHPG – ŽKK Virovitica 20:120

ŽKK Virovitica: Maja Lena Bucifal 12, Lana Bajivić 18, Alisa Lovreković 12, Margareta Cenger 8, Nika Gverić 24, Tena Tolušić 2, Dorotea Blažičević 18, Naya Čevelak 4, Lorena Kanižaj 8, Nikolina Hetzel 2, Ena Salajić 4, Eva Duršot 2 i Lucija Petras 6.

U idućem, 10. kolu djevojke iz Virovitice za dva tjedna dočekuju Koprivnicu, a nakon blagdana, 15. siječnja slijedi veliki derbi kontra Vindije iz Varaždina koji će najvjerojatnije odlučiti ovogodišnjeg prvaka Regije Sjever i putnika na poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske.

