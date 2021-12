Dr. Venus: Situacija s koronavirusom na području Virovitičko-podravske županije se smiruje

- PROMO -

Jedno od pitanja na aktualnom satu Županijske skupštine VPŽ upućeno je dr. Miroslavu Venusu, ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok”, a ticalo se trenutne situacije s koronavirusom na području županije.

– Situacija s koronavirusom je u smirivanju. Recimo, od 23. do 29. studenog imali smo 524 pozitivne osobe na PCR-u, prošli tjedan bilo ih je 347, a ovaj 277. I postotak pozitivnih je silaznoj putanji, iako ako je on veći od 5 posto, to znači da „ne vladamo epidemijom“. Prošli tjedan je on, kao i na području Hrvatske, iznosio oko 33 posto. No, moramo biti oprezni, prvenstveno vezano za novi omikron soj, jer je njegovo djelovanje nudi još dosta nejasnoća. Na području Virovitičko-podravske županije intenzivirali smo cijepljenja, a gledajući od 4. studenog, povećali smo procijepljenost za oko deset posto. Mi smo danas na 14. mjestu u Republici Hrvatskoj što se tiče procijepljenosti. Uskoro ćemo početi i s cijepljenjem djece starije od 5 godina. Do sada smo cijepili 123 djece iznad 12, te 1545 djece od 15 do 19 godina starosti – istaknuo je dr. Venus.

