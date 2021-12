Epidemiolozi: Ako se potvrdi ono što zasad znamo, omikron bi mogao zaustaviti pandemiju

- PROMO -

Nakon što je u Južnoj Africi otkriven novi soj virusa – omikron – pojavljuje se sve više informacija iz te zemlje da navedeni soj uzrokuje blaže simptome, poput glavobolje i umora. Uz to, tamošnji liječnici navode i da nije doveo ni do jedne hospitalizacije ili smrti, piše Index.

Nakon što je njemački epidemiolog, profesor Karl Lauterbach, izjavio kako bi se omikron mogao pokazati kao božićni dar, pod uvjetom da uzrokuje blažu kliničku sliku, i ubrzati kraj pandemije koja već gotovo dvije godine hara svijetom, Index je porazgovarao o tome s hrvatskim stručnjacima.

Epidemiolozi dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije, dr. Bernard Kaić iz HZJZ-a, infektolog dr. Bruno Baršić iz KB-a Dubrava i dr. Zlatko Trobonjača, imunolog iz KBC-a Rijeka, za Index su rekli kako bi, ako se zaista pokaže da virus uzrokuje blaže simptome, a da je pritom puno zarazniji od delte, moglo doći do onoga što cijeli svijet nestrpljivo iščekuje – kraja pandemije.

No, naravno, ne može se odmah utvrditi da će se to zaista i dogoditi jer se još uvijek čekaju podrobnije informacije o tome što novi soj donosi, ali napokon stižu optimistične najave. No, ne smije se zaboraviti, kažu nam, na osnovne stvari – da je i dalje cijepljenje najvažnije oružje u borbi s koronom, kao i pridržavanje mjera.

Infektolog Bruno Baršić: Ovo bi mogao biti kraj

Infektologa Brunu Baršića pitali smo što misli o izjavi njemačkog epidemiologa Karla Lauterbacha, koji je ustvrdio da bi prema prvim dostupnim podacima, omikron mogao biti božićni dar koji bi možda mogao čak i ubrzati kraj pandemije.

– Slažem se s njim, to i sam govorim. Ako je istina ovo što nam govore liječnici iz JAR-a i ako se isto pokaže i na bijeloj rasi, jer postoje i rasne razlike u odgovoru na infekciju, te ako budu obolijevali mlađi s blažim kliničkim slikama, to je znak da se uspostavlja ravnoteža između virusa i čovjeka. I to bi mogao biti kraj pandemije pod uvjetom da se, kao što sam naveo, razbolijevaju mlađi s blagim simptomima – rekao je Baršić.

– Nadamo se da će to biti tako, no još je prerano govoriti, moramo vidjeti detaljnije podatke. Ako se ispostavi da je tako, onda ove mjere ograničavanja putovanja nemaju smisla. Ionako su se sojevi virusa proširili i prije, tako da nema smisla zatvarati granice – navodi infektolog.

Epidemiolog Miroslav Venus: Sjetimo se SARS-a i MERS-a

– To je jedan očekivani ishod, sve što počne, mora i završiti. Pandemija neće vječito trajati. To je najrealnija opcija, da ova pandemija postane endemska bolest tipa gripe. Druga mogućnost je da evoluira u drugom smjeru, sjetimo se SARS-a i MERS-a koji su u visokom postotku usmrtili zaražene, no onda su ti virusi nestali jer više nisu imali svog domaćina – rekao je za Index epidemiolog Miroslav Venus.

– Ovaj koronavirus zasad pokazuje suprotno, da se širi brzo, ali da nema toliko visoku stopu smrtnosti kao SARS, što govori u prilog tome da može završiti poput endemske bolesti – pojašnjava.

– Ne znam nijedan virus da je evoluirao u oba smjera, da je postajao i zarazniji i smrtonosniji. Jedno s drugim ne ide. Dakle, moguća je naznaka smirivanja, no i dalje je važno cijepiti se i pridržavati mjera. Ne znači, ako je jednako zarazan, da će jednako utjecati na sve. Za nekoga može biti poguban, zato treba biti oprezan – ističe Venus.

Imunolog Zlatko Trobonjača: Ako se obistine ove informaacije, onda je to golemi dar. Ali…

– Ako se zaista obistini da novi soj izaziva blagu bolest u svim populacijama, onda je to, naravno, golemi dar. No nemojmo brzati s takvim zaključcima jer su to samo neke informacije iz Južne Afrike, odnosno samo su neki liječnici rekli da su zaraženi preboljeli zarazu s blagim simptomima. No moramo vidjeti jesu li to mlađi, jesu li cijepljeni – rekao nam je imunolog Trobonjača.

– To je sad sve na razini jednog dojma, treba vidjeti što kažu znanstvena istraživanja. Ako bi se pokazalo točnim da virus uzrokuje blage simptome i da je zarazniji, to bi bila golema korist za cijeli svijet, zapravo nešto savršeno – navodi Trobonjača.

Kaić: Nema dovoljno podataka

Epidemiolog Bernard Kaić tek je kratko rekao da nema mišljenje o tome jer nema dovoljno podataka.

Sugovornike su pitali i, pod uvjetom da se ispostavi omikron brže širi od delte, kao što kažu dosadašnje informacije, znači li to da bi mogao postati dominantan soj u svijetu?

– To će se sigurno dogoditi. Sva dosadašnja iskustva sa svim varijantama virusa su pokazala da jedan soj potiskuje drugi. Tako se dogodilo s britanskim sojem, pa deltom, a sad će, izgleda, i s omikronom – rekao nam je infektolog Baršić.

Venus: Tako je i delta preuzela primat od prethodnih sojeva

Da, apsolutno će postati dominantan. Tako je i delta preuzela primat od prethodnih sojeva jer je mutirala tako da je postala zaraznija. Lakše se lijepila na receptore i ulazila u stanice. Ako je novi soj mutirao u smjeru bržeg širenja, a navodno je, onda će biti izrazito zarazniji. Čak sam negdje pročitao matematičke izračune da je 280 posto zarazniji od delte.

Imunolog Zlatko Trobonjača: Širi se brže ako gledate krivulju

Da, po svemu sudeći, širi se brže. Ako vidite krivulju širenja u Africi i ako pratite kojom brzinom istiskuje deltu, onda vidimo da se brže širi. Zato je i dignuta cijela restrikcija putovanja – ističe Trobonjača, a s njim se slaže i Bernard Kaić, koji kaže da će omikron najvjerojatnije postati dominantan ako se širi brže od delte.

Sugovornike su pitali i jesu li i koliko optimistični izvještaji zdravstvenih djelatnika iz Južnoafričke Republike, koji zasad izvještavaju o blagim simptomima omikrona.

Baršić: Sve epidemije su tako prestajale

– To je svakako dobra vijest. Znači da je došlo do prilagodbe, sve epidemije su tako prestajale, jer se pojavila ravnoteža između čovjeka i virusa. Javljaju se blaži oblici bolesti, virus postaje endemski, hoće li se pojavljivati periodički kao drugi koronavirusi koji su uzročnici hunjavice… Nekako mislim da bi se to moglo dogoditi – rekao nam je infektolog Baršić.

– Ako se zaista tako pokaže, onda je to definitivno dobra vijest. Dobra će biti vijest da je virus mutirao tako da bude s blažim simptomima i da se brže širi, a ne da je mutirao da postane smrtonosniji – ističe epidemiolog Venus u razgovoru za Index.

Trobonjača upozorava: I kad je delta došla imali ste vijest da se radi o blagim simptomima

– Dobra je vijest da su blagi simptomi, no imali ste i vijest kad je delta došla da se radi o blagim simptomima. To su bile prve vijesti, da bismo sad imali drugu situaciju i da se pokazalo i da delta izaziva težu bolest. Pitanje je i u kojoj se populaciji krene širiti. Treba vidjeti što će biti ako prodre u dom umirovljenika da bismo zaključili što doista uzrokuje novi soj – upozorava imunolog Trobonjača.

– Ako bi ostalo na tome, to bi mogla biti dobra vijest. Mislim da još nemamo dovoljno informacija da bismo mogli o tome razmišljati – rekao je Bernard Kaić.

Baršić: Ako se dosadašnji podaci pokažu točnima, omikron bi mogao zaustaviti pandemiju

Pitali su sugovornike znači li to sve da bi omikron, obzirom na dosad poznate podatke, mogao polako zaustaviti pandemiju koronavirusa te postati bolest poput prehlade?

– Ako se dosadašnji podaci pokažu i dalje točnima, onda je to istina. Da, mogao bi zaustaviti pandemiju – govori nam Baršić.

– To sam od početka govorio, svaka epidemija u sebi sadržava fenomen samoregulacije. Kad se korona pojavila, mogli smo sjediti, ništa ne poduzimati te bi po Darwinovoj teoriji virus projurio, oni slabijeg zdravstvenog stanja bi preminuli, a ostali, koji bi preživjeli, bili bi imuni. To je medicina kamenog doba – tumači epidemiolog Venus.

– Mi imamo modernu medicinu i nastojimo se zaštititi cjepivom i drugim mjerama. Kad što veći dio populacije procijepimo, a dio preboli te neki, nažalost, i umru, onda se virus više neće imati na koga širiti i postat će endemski. Ako taj virus ide u svom evolucijskom putu da postane što zarazniji, a da ne izaziva teške kliničke slike ni potrebe za respiratorima te da više neće ubijati, to bi bila dobra vijest. No, kako još nismo sigurni u sve što novi soj uzrokuje, trebamo se cijepiti i pridržavati mjera – ističe Venus.

Trobonjača: Ne vjerujem da bi se to tako brzo moglo dogoditi

– Ako bude tako, onda da, no ne vjerujem da bi se to tako brzo moglo dogoditi. Kad ljudi budu imunizirani na globalnoj razini, onda će se bolest svesti na prehladu, no dok god imate dosta necijepljenih, koronavirus može izazivati težu bolest – podsjeća imunolog Trobonjača.

– Teoretski da, ali kao što ste rekli, prerano je o tome u ovom trenutku govoriti jer isto tako može ova varijanta izazivati jednako teške oblike bolesti kao i ranija varijanta ili teže. Nema još dovoljno podataka o tome – zaključuje Kaić.

(index.hr)