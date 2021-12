FOTO Virovitičko-podravska županija se probudila pod snijegom: Donosimo dašak zimske čarolije

- PROMO -

Prvi snježni pokrivač ove zimske sezone zabijelio je Virovitičko-podravsku županiju. Na području Virovitice u 7 sati izmjereno je 10 centimetara snijega, dok na Bilogori i u Slatini po 6.

Snijeg će nas pratiti do kraja dana kojeg će obilježiti hladno vrijeme. Od utorka postupno toplije, a osjetnije zatopljenje očekujemo od četvrtka. Ponegdje ponovno tijekom dana do 14°C. Tlak zraka u porastu, južni i jugozapadni vjetar. Od utorka pa sve do kraja tjedna bi se trebalo zadržati suho. Tijekom srijede rijetko uz gdje koju kišnu kap. Kraj 2021. godine i početak 2022. godine trebalo bi obilježiti novo osjetnije zatopljenje uz iznadprosječno visoke temperature zraka. Novogodišnja noć na osnovu trenutnih prognostičkih izračuna trebala bi biti suha, stabilna i iznadprosječno topla. Ponegdje do 10°C.

(www.icv.hr, kp; foto: M. Paradinović, T. Szabo, D. Fišli, čitatelji)