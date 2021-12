HZJZ objavio kartu procijepljenosti po općinama, pogledajte kako stoji vaša

- PROMO -

HZJZ je objavio interaktivnu kartu procijepljenosti prema općinama. Tamnocrvenim nijansama označene su općine s manjim postotkom procijepljenosti. Svjetlijim nijansama narančaste i žute označene su one koje imaju nešto veću procijepljenost – piše index.

U toj skupini nalazi se i većina općina. Narančasta predstavlja procijepljenost od 30 do 39 posto. Nešto svjetlija nijansa narančaste predstavlja procijepljenost od 40 do 49 posto. Žuta boja je od 50 do 59 posto procijepljenosti. Radi se o procijepljenosti ukupnog stanovništva.

Zelene nijanse, koje predstavljaju procijepljenost iznad 60 posto, nema gotovo nitko. Izuzetak je općina Sali, koja je procijepila 65 posto ljudi. Na prvi pogled, najslabija procijepljenost je u Dalmaciji i dijelovima unutrašnjosti.

Među najgorima su Vrhovine u Lici (17.9 posto), Dicmo (19.15 posto), Otok kod Sinja (18.7 posto). U Đulovcu u Bjelovarsko-bilogorskoj procijepljenost je 19 posto. U istoj županiji je i Topolovec, koji bilježi 18.45 posto.

Što se tiče četiri najveća grada, najbolje stoje Rijeka i Osijek. Zagreb je na 44.59 posto. Split na 35.5 posto. Rijeka ima 47.85 procijepljenih stanovnika. Osijek malo zaostaje, on je na 47.65 posto.

Kartu možete vidjeti OVDJE.

Karta nudi više opcija. Osim dvije doze, moguće je pogledati kakvo je stanje cijepljenih jednom dozom. Također, procijepljenost je moguće vidjeti i za županije. (index.hr)