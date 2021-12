INFINITY, TAKO SVJETSKI, A TAKO NAŠE Kvalitetom hrane izdvajaju se od konkurencije, a sličnu ponudu nećete tako lako pronaći

- PROMO -

Prije nešto više od tri mjeseca moderan bistro s vrhunskom hranom i osobljem- INfinity, otvorio je svoja vrata za posjetitelje. Rekli bi neki, još jedan u nizu restorana u Virovitici, no to je daleko od istine. Ovakvu ponudu nećete naći nigdje drugdje u gradu, a teško da će se pronaći i u našoj bližoj okolici. Jednostavno, tako svjetski, a tako naše. Sve je pomno isplanirano, do posljednjeg detalja, stoga i ne čudi što je sama priprema za otvaranje trajala dosta dugo. Kako bi vam predočili količinu uloženog truda, spomenut ćemo samo da se meni isprobavao gotovo tri mjeseca, a sve to kako bi njihove goste dočekali najbolji uvjeti i najbolja hrana. O cijelim pripremama oko otvaranja, ali i detaljima vezanim uz bistro, porazgovarali smo s vlasnicom objekta Sanjom Kostadinović koja nam je ispričala sve o njihovim početcima, a vjerujte, iza ovog što je INfinity danas, stoji nebrojeno sati rada.

– Zapravo se o nama dosta pričalo i znalo se da će se na ovoj lokaciji na kojoj smo sada uskoro otvoriti restoran, službeno smo s radom započeli 19. kolovoza, znači prije nešto više od tri mjeseca, no malo tko zna da smo bili ovdje i tri mjeseca prije otvorenja, već od svibnja. Kuhari, voditelj, konobari i ja svakodnevno smo dolazili, tražili najbolje namirnice kako bi sve mogli isprobati i iskombinirati meni. Uvježbavao se ostatak osoblja, radio se plan i standardizacija kako bi našim gostima poslužiti kvalitetnu hranu što je nama najbitnija stavka u cijeloj ovoj priči – započela je Sanja naš razgovor.

Otkrila nam je ovom prilikom i kako je otvorenje planirano dosta ranije, no zbog nepredviđenih okolnosti ipak je sve odloženo za nekoliko mjeseci. Imala je Sanja ideju od koje nije odustajala, pa čak i kada su se pojavili problemi. Uz dobru organizaciju i puno volje, kako kaže, sve se može, a upravo je to vidljivo na svakom koraku. U ugodnom ambijentu prekrasno sređenog interijera uživat će svi, i mladi i stari, a hrana koju ćete ondje kušati od početka do kraja pripremljena je u njihovoj kuhinji. I ne samo to, kuhari su obučeni od pravih ”majstora zanata”.

– Iza cijele ove priče stoji ideja o otvaranju restorana kakav nedostaje Virovitici, tako da smo išli na ponudu hrane koja nije uobičajena. Željeli smo u ponudu uvrstiti ono što u našem gradu nema, tako da naši gosti mogu kušati wok, biftek, ramstek, BBQ rebarca, crni rižoto, a da ne nabrajamo sve redom, spomenut ćemo kako u ponudi imamo čak 32 vrste jela! Ono što je bitno istaknuti, sve je svježe i svakodnevno iznova pripremamo hranu što su gosti prepoznali. Ponosni smo što sve sami pripremamo, od juhe, umaka, deserata, sve je to ruku djelo naših kuhara. Trenutno imamo zaposleno sedam ljudi, četvero u kuhinji i troje konobara, kojima se ujedno želim zahvaliti na trudu i radu koje ulažu. Navela bih još kako smo u potrazi za konobarom, pa ako netko želi postati dio našeg tima, neka se javi – dodala je.

Poznato je da uz dobru hranu ide i dobro piće, tako da vam INfinity donosi i bogatu ponudu kvalitetnih vina naših lokalnih proizvođača i šire, a od 18 vrsta vina čak 15 je “na čašu”. Izdvajaju i veliku ponudu žestokih alkoholnih pića, a s ponosom izdvajaju i razne vrste piva, između ostalog Stiegl pivo kojeg također nema u bližoj okolici. Sve spomenuto možete isprobati od utorka do petka od 10 do 22 sata, te subotom i nedjeljom od 12 do 22 sata, kada je radno vrijeme kuhinje, dok u ispijanju odlične Julius Meinl kave možete uživati već od 8 sati, osim ponedjeljkom kada je za vrijednu ekipu dan “odmora”. Planirate li bilo kakav oblik proslave, niti to nije problem!

– Sukladno epidemiološkim mjerama i broju mjesta možemo organizirati proslave do 22 ljudi, tako da tom prilikom za goste rezerviramo cijeli donji dio objekta, a sam objekt prima 50 gostiju. Organizirali smo tako poslovne ručkove, domjenke, rođendane i godišnjice. Za one koji možda ne znaju, za parking ovdje ne moraju brinuti, on je uređen i besplatan za sve naše posjetitelje, tako da im preostaje samo doći i uživati. Cijenom smo prihvatljivi i imamo za svakog po nešto, a kvalitetan obrok kod nas se može pojesti već od 50 kuna- rekla nam je Sanja, te je dodala kako već razrađuje nove ideje koje se planiraju ostvariti u skorije vrijeme.

– Planiramo ubaciti novitete, no to ovom prilikom nećemo otkrivati već ćemo ih predstaviti kad sve bude spremno. Puno je stvari o kojima razmišljamo i koje bi htjeli ostvariti u dogledno vrijeme, no idemo malo po malo, nećemo nikuda žuriti. Ono što možemo najaviti je da u prosincu studentima, uz konzumaciju hrane i pića za gotovinsko plaćanje odobravamo popust od 15% na cjelokupan iznos računa, a ta ponuda odnosi se na konzumaciju u restoranu. Ovom prilikom napomenuli bi kako naš ugostiteljski objekt priprema hranu i za van koju uz prethodnu narudžbu na broj 033/500-152, možete preuzeti na našem drive in prozorčiću – istaknula je i dodala za kraj.

– Na kraju razgovora, želim se zahvaliti svojoj obitelji, svom suprugu i kćerima, te roditeljima na razumjevanju i pomoći. Zahvaljujem i svim svojim suradnicima, stalnim gostima, te onima koji će to tek postati. Ujedno svima želim blagoslovljen Božić te uspješnu i zdravu Novu godinu- zaključila je.

Sve dodatne informacije vezane uz INfinity možete saznati i preko njihove Facebook ili Instagram stranice, a budući da su građani Virovitice, ali i stanovnici okolnih mjesta nakon samo tri mjeseca već prepoznali kvalitetu koju INfinity pruža, svakako preporučamo da svoje mjesto rezervirate što prije. Kako smo spomenuli, to je moguće učiniti na broj telefona 033/500-152 ili osobnim dolaskom u ulicu Matije Gupca 56, jer dobar provod uz odličnu hranu i kvalitetna pića je zagarantiran. (promo)