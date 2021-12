Konkretna potpora već započetim projektima slavonskih županija: Koncept Pametnih sela budućnost je istoka Hrvatske

- PROMO -

U sklopu konferencije „Pametna sela – europski razvitak i koncept razvitka ruralnih područja“, održane jučer (petak) u Vukovaru, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić i ministrica poljoprivrede Marija Vučković potpisali su ugovore o izradi projektno-tehničke dokumentacije za dva projekta, ukupne vrijednosti 650.000 kuna.

– Koncept „Pametnih sela“ nas sve prisiljava da fokusirano promatramo određena područja i da se trudimo konkretizirati sinergijske učinke, što Ministarstvo poljoprivrede dosljedno primjenjuje. Dvostruko smo povećali sredstva za LAG-ove, u partnerski sporazum smo uveli financiranje društvene i komunalne infrastrukture, a tražimo i financiranje poljoprivredne infrastrukture. Danas potpisujemo dva takva ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Razgovaramo i o konkretnoj podršci već započetim konkretnim projektima koje su pokrenuli slavonski župani, a govorimo o inovacijama, novim tehnologijama, kao i povećanju potpora za mlade poljoprivrednike – rekla je ministrica Marija Vučković te dodala da su danas potpisana i tri ugovora za privatni sektor iz Programa ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost potpora iznosi više od 2,3 milijuna kuna, a vrijednost sva tri projekta je 5 milijuna kuna.

– Mi smo kao županija pripremili koncept Pametnih sela i odradili određene aktivnosti jer je taj projekt budućnost istoka Hrvatske. Moramo razmišljati o ruralnim dijelovima naše države, koja se prazne i to nije samo trend kod nas nego i u svijetu, zato strateškim promišljanjem moramo stvoriti mogućnost za ostanak ljudi na selu. Kada govorimo o crnoj svinji, ona je postala brand već poznat i izvan Hrvatske, a to je pasmina koja je nastala na farmi Orlovnjak na području Općine Antunovac. Drago mi je što se radi Centar crne slavonske svinje koji će obuhvatiti dodatni razvoj, brandiranje i plasman crne svinje kao vrhunskog proizvoda na tržištu te od kojeg ćemo imati dodanu vrijednost, otvoriti radna mjesta i zaokružiti ga upravo s projektom pametnih sela – rekao je župan Ivan Anušić.

Župan Damir Dekanić je naglasio da se slavonsko selo mijenja te s pozicije župana nastoji učiniti sve da se tomu prilagode ukupne aktivnosti.

– Do sada su se načelnici općina samostalno borili s opstankom sela, a danas imamo generalni koncept koji trebamo primijeniti na sva naša ruralna područja. Za dolazak mladih ljudi na selo potrebno je osigurati kvalitetnije uvjete života na selu – rekao je Dekanić.

Župan Ivan Anušić i ministrica poljoprivrede Marija Vučković potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Centar crne slavonske svinje – Fajferica“, a župan Damir Dekanić i ministrica Vučković ugovor za budući logističko-distribucijski centar za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Eurozastupnik Tomislav Sokol, prilikom sudjelovanja na konferenciji, istaknuo je kako je razvoj najistočnijeg dijela Hrvatske, Slavonije, Baranje i Srijema iznimno važan, te se na tom području ulažu značajna europska sredstva. Pojasnio je što zagovara koncept “Pametna sela”.

– Projekt je to prema kojemu se selo treba razvijati, ne samo u smislu jačanja poljoprivredne proizvodnje, ponajprije s visokom dodanom vrijednošću, već je važno da kroz investicijei ulaganja u nove tehnologije poboljšamo život ljudi na selu, podignemo gospodarstvo i poboljšamo pristup javnim uslugama – dakle riječ je o puno širem ulaganju od same poljoprivrede – naglasio je Sokol.

– Ono što je važno, da bismo uopće mogli razgovarati o uvođenju novih tehnologija u ruralni prostor, rješavanje je pitanja osnovne infrastrukture i pristupa širokopojasnom internetu. Kad to riješimo možemo govoriti i o e – zdravstvu te o pristupu školstvu kroz digitalne usluge i kroz uvođenja IT tehnologija u ruralne prostore. Samo kroz taj sinergijski učinak i korištenje svih mogućih resursa te kroz uvođenje novih tehnologija možemo govoriti o budućem razvoju sela u Hrvatskoj. Trebamo dakle privući mlade na sela, a to možemo jedino tako da diverzificiramo gospodarstvo, stvorimo mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, tvrtki, tvornica ili mogućnost da neki mladi IT stručnjak radi na selu – dodao je istaknuvši kako sela imaju puno prednosti u odnosu na gradove, čist zrak i mirniji način života, zbog čega mogu biti jako privlačna.

(www.icv.hr, tj)