Livio Berak Trio i Grey Accent Acoustic band odličnom rock svirkom ‘razdrmali’ i ugrijali Orahovčane

- PROMO -

‘Teška vremena prijatelju moj, đavo ih odnio’ – rekli bi legendarni “Neki to vole vruće” i baš da je takvo ovo nesretno ‘korona vrijeme’, ali s dobrim rock and rollom sve se može prebroditi. Pokazala je to i odlična rock večer na orahovačkoj 4. Adventskoj čaroliji, na središnjem orahovačkom gradskom trgu u režiji Udruge PAUK.

‘Paukovci’ su u zamjeni svog legendarnog i tradicionalnog ‘Božićnog rokanja’ pripremili ‘Božić s PAUK-om’, koncert dvaju bendova sa svirkom dobrog starog domaćeg i stranog rocka.

Prvi je nastupio Grey Accent Acoustic band iz Slatine koji se bazira na ‘coverima’ poznatih bendova, a frontmen i pjevač je Denis Knežević koji se proslavio svojim nastupima na popularnom showu The Voice prije nekoliko godina. Denis je ponovno dokazao svu veličinu i kvalitetu svog glasa te oduševio prisutne.

-Odlično smo se zabavili, šteta što je ovo ludo vrijeme ovakvo, ali što je tu je. Mi smo maksimalno odradili svoje i veliko hvala Udruzi PAUK na pozivu i jedva čekamo novi ovakav nastup – rekao je Denis Knežević.

PAUK se još pokazao kao organizator kojeg ništa ne može iznenaditi pa tako niti koronavirus. Naime, u zadnji tren, na dan koncerta nastup je otkazao najavljeni “Bikini motel” zbog bolesti članova benda, a predsjednik Mirko Kufner i njegova ekipa odmah su krenuli u akciju i doveli ne dobru, nego vrhunsku ‘zamjenu’, “Livio Berak band” kojeg predvodi Livio, pjevač mega popularnih “Divljih Jagoda”.

-Iznimno je teško, reći ću gotovo neizvedivo u zadnji tren naći nekoga i dogovoriti gažu na dan koncerta. Mi smo nekako došlo do Livija i brzo se dogovorili i ja se njemu i ekipi ovim putem od srca zahvaljujem što su došli i pomogli nam. Hvala naravno i Denisu i njegovom kolegi na akustičnoj gitari koji su također pokazali svu kvalitetu svoje glazbe, a Denis posebno vokalnim mogućnostima. Hvala i publici koja nas je podržala, cilj nam je bilo okupiti, hajdemo reći, onu ‘stariju’ generaciju koja voli stari rock i u tome smo uspjeli – rekao je predsjednik PAUK-a Mirko Kufner.

Livio Berak voli doći u Orahovicu, često je bio u gradu podno Ružice, ali u ovakvom sastavu po prvi puta.

-Uglavnom sam dolazio kao solist, a sada sam po prvi puta s bendom. Volim doći u Orahovicu, tu je atmosfera uvijek dobra, a sada nakon dužeg vremena sreo sam neke drage ljude koje dugo poznajem i to me baš razveselilo. Hvala Mirku i PAUK-u na pozivu, drago mi je da smo mogli pomoći i da smo ovdje zasvirali i vidjelo se da ljudima i dalje nedostaje dobrog rocka – rekao je Livio Berak.

Spomenuta rock ili vratimo se na “Neki to vole vruće”, “Jeans generacija”, je doista uživala.

-Ma dečki ‘praše’ vrhunski, svirka je bila odlična i baš smo uživali bez obzira što je bilo jako hladno. Brzo smo plešući ugrijali i kamo sreće da po Slavoniji ima više ovakvih koncerata – rekla je Tihana, inače rođena Orahovčanka, a danas “Osječanka”.

Pauk je još pokazao koliko vrijedi svome gradu i samo da ovo korona vrijeme prođe, oni već imaju nove planove koji će podići Orahovčane na noge.

(www.icv.hr, vg)