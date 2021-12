Ministar Fuchs na sjednici Vlade RH govorio o reformi obrazovanja, od predškolskog odgoja do visokog školstva

- PROMO -

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs na sjednici Vlade RH govorio je o reformi obrazovanja, od predškolskog odgoja do visokog školstva. Fuchs je rekao da reforma obrazovanja obuhvaća “cijelu vertikalu”, a predviđa se da osnovna škola traje cijeli dan, cjelodnevna nastava najmanje do tri sata i povećanje radnih sati osnovnoškolaca.

To je nužno jer daleko zaostajemo za drugim zemljama i to će pružiti mogućnost da se kvalitetnije i na nešto drugačiji način radi s djecom pa smo uvjereni da će rezultati na testiranjima biti znatno bolji nego do sada – rekao je.

Najavio je povećanje gimnazijskog obuhvata srednjoškolaca, stavit će se naglasak da veći broj njih upisuje gimnazije u odnosu na strukovna zanimanja, te je napomenuo kako je hrvatski prosjek 30 posto, a europski 52 posto.

To radimo ciljano, jer veliki dio djece iz strukovnog obrazovanja, više od 50 posto, idu polagati testove državne mature i kasnije upisuju sveučilišne studije, što nije loše. Međutim, dio obrazovanja potrebnog za studiranje nije dovoljno zastupljen u strukovnim školama i nastaju poteškoće u kasnijem studiranju pa imamo dosta odustajanja od studiranja. Netko tko upisuje, primjerice, strukovnu ekonomsku školu, bez daljnjeg bi mogao i gimnaziju – rekao je Fuchs.

Ide se i s reformom financiranja visokog školstva, u pripremi je novi zakon o znanosti i visokom školstvu. Financiranje pojedine visokoškolske institucije zasnivat će se na njezinom izravnom pregovaranju s državom, a takvi se ugovori obično sklapaju na pet godina.

Zakonom ćemo pojednostaviti i način napredovanja, odnosno izbora u zvanju, stavit ćemo naglasak na mlađe kadrove, posebne projekte i programe za mlade znanstvenike i istraživače – kazao je Fuchs.

Tih nekoliko zakona bit će usvojeno iduće godine, u Saboru je već prijedlog zakona o nakladi za znanost, dodao je.

(vlada.gov.hr)