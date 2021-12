Ministarstvo poljoprivrede: 6 milijuna kuna za police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima

- PROMO -

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021. kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2021. iznosi 6.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70 % prihvatljive premije osiguranja. Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova. Natječaj je otvoren od 6. prosinca 2021. do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 20. prosinca 2021. Javni natječaj je objavljen na OVDJE (poljoprivreda.gov.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)