Moto mrazovi s vrećama punim poklona stižu ove nedjelje u Viroviticu

Ove nedjelje, 19. prosinca, u dvorištu Palače Pejačević, uz prigodan glazbeni program i gastro ponudu, bit će upaljena i četvrta svijeća na adventskom vijencu, svijeća anđela koja donosi ljubav. No to nije sve, ovog vikenda stiže i pravo iznenađenje za one najmlađe – moto mrazovi s vrećama punim poklona. U dvorište Palače, na svojim motorima, dolaze u 17,00 sati.

Članovi Moto kluba Kumovi tako će, već tradicionalno, obući svoja božićna odijela i darivati mališane u sklopu manifestacije „Prosinac u gradu“. (www.virovitica.hr, fotografija: www.icv.hr)