Muškarac (73) brutalno napao stopostotnog ratnog vojnog invalida (51) u Slatini

Jučer (četvrtak) u popodnevnim satima u Slatini je došlo do brutalnog napada na stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida, člana Udruga HVIDR-a Slatina, Danijela Križeka.

Danijel Križek pri tom napadu je zadobio ozljede vrata i glave.

– Vraćao sam se iz trgovine u stan kada mi se mačka, nedaleko zgrade Pučkog otvorenog učilišta Slatina, počela maziti uz nogu. Pošto, kao invalid, nisam toliko spretan, bojao sam se da mi se ne zaplete između nogu pa da padnem, te sam je lagano odgurnuo u stranu. Na to je čovjek, koji se nalazio kod kontejnera za smeće, počeo nešto vikati na mene, zastao sam, a on me počeo psovati, bacio je bicikl, te se zaletio na mene. Od siline naleta pao sam na cvjetar, a on me počeo udarati šakom, jednom me rukom držeći za vrat. Ovom, još koliko toliko sposobnom rukom pokušao sam se obraniti vičući mu da me pusti, da mu ništa nisam napravio i zašto me udara. Nakon što me je više puta udario u glavu, pustio me, a ja sam otišao do susjeda i zamolio ga da me odveze u policiju gdje sam prijavio napad – pokazujući gdje ga je napadač gurnuo i koje je ozljede zadobio, ispričao nam je vidno potresen Danijel Križek, 1stopostotni hrvatski ratni vojni invalid koji je u obrani grada Slatine ranjen s čak četiri metka, u glavu, ruku, slabine i petu.

Kako nam je još rekao, ta mačka nije ničija, a on ju je u više navrata znao nahraniti pa se zbog toga često njemu mazi.

– Za mene svaki pad, svaki udarac u glavu može biti koban, mogu smrtno stradati, jer na dijelu gdje me je metak pogodio nema kosti – dodao je.

Zajednica udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije i Udruga HVIDR-a Slatina osudili su napad na svog člana.

– Najstrože osuđujemo ovaj fizički napad na našeg člana, stopostotnog invalida Danijela Križeka, koji zbog svog invaliditeta nije u stanju braniti se. Braniteljska populacija svakim danom je sve starija i ti su ljudi smanjene tjelesne sposobnosti i na mogu se braniti, pogotovo invalidi, pa stoga pozivamo mjerodavne institucije da se ovaj izgrednik najstrože kazni – stoji u očitovanju ZUiČ HVIDR-a VPŽ i Udruge HVIDR-a Slatina.

Za nemili događaj poslali smo upit Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj.

– Jučer, 16. prosinca, oko 15,45 sati u gradu Slatina, šetalište J. Burgera bb, došlo je do narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak i nepristojan način, tako što je 73-godišnjak fizički napao 51-godišnjaka misleći da je udario mačku, na način da se zaletio u njega, srušio ga i više puta udario zatvorenim dijelom šake u glavu. Protiv 73-godišnjaka slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici – stoji u priopćenju PU virovitičko-podravske.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)