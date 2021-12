Nova stanarka Poduzetničkog inkubatora: Nataša se vratila u Orahovicu jer želi dati svoj obol razvoju zdravstvenog turizma u gradu

- PROMO -

Orahovački Poduzetnički inkubator svaki je dan bogatiji za novog stanara jer je sve više onih koji prepoznaju velike mogućnosti i dostupnosti koje isti pruža. Jedna od njih je i Nataša Pačarić (33), Orahovčanima zasigurno poznatija kao rođena Tomašević kojoj je ovo prvi samostalni korak u poduzetničke vode. U tome joj je odličan zamah dao Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije.

– Uz mogućnost dobivanja sredstava Zavoda za zapošljavanje, Poduzetnički inkubator i sve što on nudi je jedan je od glavnih razloga moje odluke ulaska u privatno poduzetništvo. U Poduzetničkom inkubatoru sam dobila besplatno čak i izradu poslovnog plana na samom početku i mogu reći da mi je cijela ekipa Inkubatora stalno na raspolaganju što mi jako puno znači jer sam doslovno krenula od nule, nisam imala nikakvog iskustva u poduzetništvu. Hvala od srca svima i toplo preporučujem onima koji imaju ideju zakoračiti u nekakav privatan posao, poduzetnički inkubator je idealan za to – kaže Nataša koja je u Orahovici završila srednju školu smjera kemijski laborant, zatim ju je posao odveo u Osijek gdje je završila srednju školu za kozmetičarku, a potom u Istru gdje se zaposlila u velikom, poznatom wellnessu, i dodatno završila nekoliko tečajeva za više vrsta tretmana te godinama radila u današnjoj struci te se na kraju odlučila ponovno vratiti u svoju Orahovicu.

– U tom istarskom wellnessu, točnije u Puli gdje sam radila, završila sam nekoliko tih tečajeva, jer je riječ o doista ogromnom welnessu koji nudi niz tretmana, a budući da je Istra puno ispred nas na tom području, dio sam željela sam donijeti u Slavoniju. Vratila sam se u svoju Orahovicu pružiti joj nešto novo, nešto što joj do sada nije imala priliku vidjeti i osjetiti, a rijetkost je čak i u cijeloj Slavoniji. Motiv više bila mi je informacija kako Grad Orahovica teži razvoju zdravstvenog turizma, dakle u izgradnji je Centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju, Jezero će također ponuditi svoje pa bi ovaj moj dio posla bio jedan odličan dodatak svemu tome – započela je Nataša, čiji obrt ”Natali” u svom nazivu nosi opis ”za uljepšavanje” no vlasnica naglašava kako je to zapravo nešto puno više.

– Imam u ponudi klasičnu švedsku masažu, ali isto tako i kombinaciju medicinske masaže s ultrazvukom te hot stone masažu s vulkanskim kamenjem za smanjivanje upale mišića, a tu je i refleksologija kao posebna masaža stopala koja se radi po refleksnim točkama i djeluje na cijeli organizam te limfna drenaža koja se radi poslije operacija ljudi koji imaju problema sa srcem i zadržavanjem tekućine u organizmu. Vršim i anticelulitnu masažu te maderoterapiju za smanjivanje celulita, oblikovanje organizma i mršavljenje. Ima toga još dosta kao što su tretmani lica, čišćenje i pomlađivanje lica i to ultrazvukom, a imam i jedan novi tretman koji se zove mezoterapija, riječ je o tretmanu lica ubrizgavanjem kolagena, tretman se radi beziglično i to su sve tretmani s dugotrajnijim učinkom. Vjerujem, ako se građani odluče doći da ću steći njihovo povjerenje – nastavlja Nataša koja za sada u obrtu radi sama.

– Za sada sam sama, tu sam nepuna dva mjeseca i prvo mi je cilj upoznati Orahovčane i sve oni koji dođu s ovim uslugama i njihovim učincima, a ako sve dobro krene imam u planu i nekoga dodatno zaposliti. Mnogi me pitaju je li ovo jeftin posao, naravno da nije, tu mislim na onaj moj dio oko nabave svog potrebnog materijala za rad jer koristim jedan od najkvalitetnijih kozmetičkih preparata, a ta profesionalna kozmetika je dosta skupa pa za neke čak moram posegnuti i iz inozemstva. No, ipak cijene usluga sam prilagodila Slavoniji, znači kod mene su tretmani puno jeftiniji nego dalje u Hrvatskoj jer znam da ovdje nije lako nikome – nastavlja Nataša koja uz usluge koje nudi, prije svih svim klijentima preporuča i daje besplatno savjetovanje.

– Kada klijent dođe kod mene, prvo razgovorom detaljno pristupam njegovom problemu te prema tome prilagođavam tretman i samu cijenu usluge, jer za neki problem je potrebno više tretmana pa je i cijena drugačija, ali kažem, sve je stvar međusobnog dogovora što mislim da je velika prednost na ovom području. Znalo se dogoditi da primim narudžbu za jedan tretman, a nakon pregleda se vidi da je potpuno drugi nužan za taj problem. Zato i nudim i zapravo preporučam prvo to savjetovanje koje je besplatno kao i pregled kože, jer je riječ o novim tretmanima općenito na tržištu pa je nužno ljude prvo s tim svim upoznati. Kako bi sve približila zainteresiranima započela sam i s još jednom novom uslugom, a koju prvotno nisam planirala. Naime, budući da na ovom području ima dosta ljudi starije dobi za njih radim usluge terapijske masaže i pedikure u kućnim posjetima. Za sada općenito imam dosta posla i reakcije u Orahovici su jako dobre, a evo dolaze mi ljudi i iz Virovitice i drugih gradova i mjesta – istaknula je Nataša.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)