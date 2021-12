Počinje cijepljenje djece od 5 do 11 godina: Stručnjaci preporučili koju djecu cijepiti i otkrili koje su nuspojave

- PROMO -

Protiv COVID-19 infekcije od ovog se tjedna mogu cijepiti i djeca u dobi između pet i jedanaest godina. Jučer je u HZJZ stiglo 48 tisuća doza Pfizerova cjepiva Comirnaty, koje je odobreno za djecu tog uzrasta.

– Distribucija cjepiva prema županijskim zavodima krenula je odmah, a prema ambulantama kreće od utorka – rekla je za Večernji.hr dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

U Zagrebu u Školi narodnog zdravlja “Dr. A. Štampar” u Zagrebu cijepljenje djece počinje u srijedu.

Do jučer je, prema evidenciji HZJZ-a, cijepljeno 6.295 djece u dobi od 12 do 14 godina jednom dozom, a od njih je 3964 primilo obje doze. U postocima to znači da je jednom dozom cijepljeno 5,18 posto djece u toj dobi, a dvjema dozama 3,26 posto.

U dobi između 15 i 19 godina cijepljeno je 55.542 djece, odnosno 28 posto jednom, a 38.299, odnosno 19,3 posto s dvije doze. Dodatnu je dozu primilo 217 mladih. Treću dozu daje se imunokompromitiranoj djeci i to već mjesec dana nakon prve dvije doze. U nekim je zapadnim zemljama cijepljeno i više od 50 posto djece.

Pavić Šimetin jučer su na N1 pitali i hoće li za djecu biti nužne COVID potvrde, na što je odgovorila:

– Razmotrit će se, ali bilo bi dobro kad bi se moglo ići na COVID potvrde. Od početka njih je moguće izvaditi i za djecu, međutim, prema važećoj odluci Stožera ne traže se za mlađe od 16 godina.

Pavić Šimetin kazala je i da iz županijskih zavoda za javno zdravstvo javljaju da će organizirati cijepljenje u pedijatrijskim ambulantama, školskoj i obiteljskoj medicini, a ako bude većeg interesa, i na punktovima.

Međutim, obiteljski liječnici ponavljaju da su već preopterećeni.

– Mi iz medija doznajemo što bi HZJZ htio da mi još radimo, što je neozbiljno. Delegiraju nove dobne skupine, a obiteljski liječnici već cijepe starije i teško pokretne u ordinacijama i kod kuće, što je sporo i znači dvadesetak cijepljenja tjedno. Zato prednost dajemo teško pokretnima i starijima, a na sve ostale apeliramo da idu na cijepne punktove – kaže dr. Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom).

Glavobolja, vrućica

Cjepivo za djecu do jedanaest godina također je u dvije doze, ali su te doze slabije i iznose deset mikrograma po jednoj dozi, što je trećina 30-mikrogramske doze kakvom se cijepe starija djeca i odrasli. Naime, glavno kliničko ispitivanje pokazalo je da je imunosni odgovor na cjepivo Comirnaty primijenjeno u manjoj dozi od 10 mikrograma kod djece od pet do jedanaest godina usporediv s imunosnim odgovorom u dobnoj skupini od 16 do 25 godina, gdje je primijenjena veća doza od 30 µg. Djelotvornost cjepiva izračunata je u oko 2000 djece u dobi od pet do jedanaest godina koja prije nisu imale simptome zaraze bolešću COVID-19 i pokazala se visokom, 90,7 posto u prevenciji simptomatskog oblika bolesti COVID-19.

Najčešće nuspojave zabilježene uz primjenu cjepiva u ovoj dobnoj skupini bile su slične onima zabilježenima kod osoba u dobi od 12 i više godina. Nuspojave su bile blagog do umjerenog karaktera te su prolazile kroz nekoliko dana, a uključivale su bol, crvenilo i oticanje na mjestu primjene cjepiva, umor, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima te zimicu i vrućicu. Regulatorna tijela utvrdila su da koristi cjepiva Comirnaty u ovoj dobnoj skupini nadmašuju rizike njegove primjene, posebice kod djece čiji komorbiditeti povećavaju rizik od razvoja teškog oblika bolesti COVID-19.

Cijepljenje se preporučuje prije svega kronično bolesnoj djeci, ali i zdravoj.

– Dobro je zaštititi djecu s kroničnim bolestima, kod koje se zna da imaju šansu oboljeti i koja imaju više dijagnoza. Tu spadaju djeca s astmom, dijabetesom, pretila djeca koje je u zapadnom svijetu nažalost sve više, a to nije mali broj djece – kaže prof. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece u Infektivnoj klinici “Dr. Fran Mihaljević”. Generalno, klinička slika COVID-19 kod djece otpočetka je blaža, napominje, tu nema dileme.

Blaži simptomi

– I dalje je tako. Bilo je bojazni da je delta opasnija, za omikron još se ne zna. U Africi obolijevaju nešto češće, ali najčešće ipak od blažih simptoma, a među djecom često i asimptomatski, no to znači da su izvor infekcije – dodaje prof. Tešović.

Multisistemski inflamatorni sindrom rijetka je i teška posljedica COVID-19 koji može ostaviti trajne posljedice, a kod nas je od njega oboljelo stotinjak djece. Miokarditis je rijetka nuspojava cijepljenja mRNA cjepivom, a izuzev jednog smrtnog slučaja, svi ostali bili su blagi slučajevi, kaže pedijatrijski infektolog.

(vecernji.hr)