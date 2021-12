Poslovni Park Virovitica: Promijenjene zone naplate parkiranja u nekim virovitičkim ulicama, kao i cijene cjelodnevne i povlaštene parkirne karte

- PROMO -

Poslovni Park Virovitica objavilo je kako su od srijede, 1. prosinca godine promijenjene zone naplate parkiranja u nekim virovitičkim ulicama. Riječ je o ulicama: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Pavla Radića s početkom od kućnog broja 1 do kućnog broja 13, Trg dr. Ante Starčevića, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Tomaša Masaryka, Ulica Tina Ujevića od kućnog broja 7 do kućnog broja 44 u Ulici Petra Berislavića (odnosno do raskrižja s Berislavićevom ulicom), Ulica Ivana Kapistrana od kućnog broja 1 do kućnog broja 17.

Jednako tako izmijenile su se cijene cjelodnevne parkirne karte, kao i cijene povlaštenih parkirnih karata. Detaljan cjenik možete vidjeti OVDJE.

(www.icv.hr, poslovnipark.hr)