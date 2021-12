Projektom odlaganja otpada osvojili drugo mjesto u Hrvatskoj: Orahovački srednjoškolci bude ekološku svijest među građanima

- PROMO -

Učenici smjera komercijalist orahovačke Srednje škole ”Stjepan Ivšić” osmislili su i proveli hvalevrijedan projekt kojim su pokušali probuditi ekološku svijest među građanima, a istim su projektom osvojili i drugo mjesto u Hrvatskoj među školskim projektima. Riječ je o učenicima Jasminu Bregoviću koji je inicijator ovog projekta te Nikolini Bartolović, Tei Boltadžija i Lei Babić koje je vodila profesorica Suzana Đebro-Maričić.

– Riječ je o projektu pod nazivom Up Shift – za budućnost mladih koji organiziraju UNICEF i Hrvatski ured za kreativnost i inovacije u cilju javljanja učenika sa svojim idejama rješavanja problematike unutar svoje lokalne zajednice koje su zamijetili. Projekt se sastojao od trodnevne radionice uz mentora kojeg su učenici dobili te su zajedno pokušali naći način rješavanja ”svog” problema. Naš tim je od sedam prijavljenih ekipa iz cijele Hrvatske osvojio odlično drugo mjesto čime škola pa i cijeli grad moraju biti ponosni, kako na rezultat, tako posebno i na ideju i pouku koju su prenijeli kroz ovaj projekt. Prva tri tima dobila su nagradu od 7500 kuna koje će potrošiti na rješavanje problema kojeg su radili, a kod nas je konkretno riječ o odlaganju otpada u prigradskom naselju Duzluk. Zahvaljujući ovoj priči sigurna sam kako ćemo već na proljeće gledati naše učenike kako zajedno s odgovarajućim sudionicima lokalne zajednice rješavaju problem odlaganja otpada u ovom naselju – rekla je profesorica Đebro-Maričić.

Trodnevna radionica je bila virtualna, dakle online s obzirom na epidemiološke mjere, a mladi orahovački srednjoškolci su u sva tri dana oduševili.

– Svaki dan prolazeći svojim mjestom uočio sam kako se otpad odlaže neprimjereno i to me ponukalo da predložim ovaj projekt kolegama i profesorici. Ukazala nam se ova prigoda, zgrabili smo je i evo presretan sam što smo uspjeli i što ćemo dati svoj obol u rješavanju ovog gorućeg problema – započeo je Jasmin Bregović inače podrijetlom Varaždinac koji je nedavno doselio u Duzluk i eto u kratko vrijeme primijetio i počeo rješavati jedan važan problem.

– Projekt je bio dosta zahtjevan, prvo smo preko ZOOM-a upoznali mentore, potom predstavili svoj problem, morali prikazati način rješavanja i sve je na kraju završilo dobro – kaže Jasmin.

Nikolina Bartolović predstavila je prvi dan virtualne radionice koji je ovu odličnu ekipu uveo u cijelu priču.

– Prvi dan je bilo upoznavanje s kompletnom strukturom rada na projektu i radionicama. Upoznali smo sve mentore, timove, kolege i tada smo spojeni sa svojom mentoricom Anom s kojom radili kroz platformu Miroboard. Prvog dana smo zajedno pokušali doći do nekakvog uzroka našeg problema te posljedica koje on donosi i tako smo dolazili do rješenja problema. Mene je ovaj projekt naučio puno toga, a ponajviše kako se ponašati prema prirodi i kako biti odgovoran prema odlaganju otpada, odnosno kakvu će tko nama i kome ćemo mi ostaviti budućnost jer zasigurno možemo i moram zdravije živjeti – kaže Nikolina. Tea Boltadžija o drugom danu radionica priča:

– Drugi dan smo davali ideje kako bi probudili svijest građana da otpad odlažu na primjerena mjesta i kako možemo na to utjecati. Presretna sam što sam dio ovog tima i što odradili jedna ovako važan projekt koji je i mene samu naučio kako biti odgovorniji – rekla je Tea. Lea Babić predstavila je treći dan i konačan zaključak ovog projekta:

– U tom trećem danu smo došli do rješenja što je po nama ekološka plogging utrka, što znači trčanje i skupljanje smeća. Svoju ideju smo predstavili svim timovima i poslali povjerenstvu na ocjenjivanje. Moram reći kako nije bilo lako, s obzirom kako je sve išlo virtualno, radili smo preko vikenda, dakle u tri dana od 9 ujutro do 5 poslijepodne, ali nije nam žao niti sekunde provedenog vremena jer smo učinili više nego dobro djelo – zaključila je Lea. I na kraju ovi sjajni učenici daju znakovite poruke svoje hvalevrijedne priče.

– Mislim da smo prenijeli jednu važnu poruku i smatram da bi i budući naraštaji trebali nastaviti s ovakvim projektima da ovaj problem ne ostane u sjeni – kaže Jasmin, a Nikolina dodaje:

– Pozvala bih sve građane da se uključe u našu akciju i plogging utrku koju planiramo za početak proljeća. Sigurna sam kako će akcija jako pridonijeti i našoj školi, a posebno gradu jer vjerujem kako ćemo se svi nakon ove korone ujediniti i pokazati da zajedno možemo puno. Isto tako nadam se kako će ovaj projekt ostati zapamćen upravo zbog toga što smo mi kao srednjoškolci pokrenuli nešto što je problem u cijelom svijetu, a ne samo kod nas – zaključila je Nikolina.

