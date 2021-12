PROSINAC U GRADU Svečana premijera i jubilej glumaca popraćeni velikim i spontanim aplauzima

- PROMO -

U sklopu manifestacije „Prosinac u gradu“, u Kazalištu Virovitica sinoć (subota) održana je svečana premijera predstave „Smrt trgovačkog putnika“. Predstavu, nastalu prema tekstu američkog književnika Arthura Millera, režirao je mladi osječki redatelj Vanja Jovanović kojemu je ovo i prva suradnja s virovitičkim kazalištem. Predstavom se također proslavilo velikih 30 godina umjetničkog djelovanja glumaca Vlaste i Igora Goluba u Kazalištu Virovitica.

Zašto se baš odlučio oživiti tragediju i postaviti ju na daske koje život znače, objasnio je V. Jovanović.

– Mislim da ne postoji trenutno američki dramski tekst koji je suvremeniji za naše životne uvjete i podneblje. Čovjek kao potrošna roba, čovjek kao tehnički višak, kao samo brojka. Ovo mi je prva suradnja s virovitičkim kazalištem, divan je kolektiv, ugodan rad, imam same pohvale. Najljepši dio u procesu rada je biti dio obilježava tridesete godišnjice rada Vlaste i Igora Goluba, čast mi je što su baš s mojom predstavom proslavili 30 godina karijere, to su baš profesionalni i talentirani glumci koje svaki redatelj može poželjeti za suradnju – istaknuo je redatelj o poznatom glumačkom paru.

Virovitičanka Vlasta Golub počela je glumiti još kao dijete i, iako je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila kroatistiku, zov kazališnih dasaka bio je jači te se vratila kazalištu.

– Što se tiče uloga, iza mene je 80-ak uloga i premijera, Igor ima preko 100, dok se odigrane predstave broje u tisućama, mi to zaista ne možemo znati. Kad bi se išlo po bilježnicama gdje je to zabilježeno, mislim da bi ispalo tisuće i tisuće predstava. Ova uloga mi je toliko emotivna. To su one uloge u kojima se svaka majka prepozna jer univezalnost ovog teksta je prepoznatljiva. To su obiteljski odnosi, to su rečenice koje si svi mi u obiteljima nekada kažemo na ovaj ili onaj način, to su problemi koje mi prepoznajemo. Duboko me je dirnula ova uloga i nekako jako volim tu svoju Lindu. U predstavi ima iskakanja iz originalnog teksta, ima iskakanja u, recimo to tako, privatno, iako je to sve fikcija. Spominju se naši jubileji, za što mislim da je odlična ideja našeg redatelja Vanje Jovanovića i dramaturga Patrika Gregurca koji su tako osmislili jedno suvremeno gledanje – objasnila je glumica Vlasta Golub te dodala kako joj je drago da se, zbog okolnosti u kojima trenutno živimo, publika vraća u kazalište, te ju slika gotovo punog gledališta puni optimizmom.

Na 30 godina aktivnog sudjelovanja na sceni virovitičkog kazališta osvrnuo se i Willy Loman, odnosno Igor Golub, poznati i nagrađivani glumac, koji je oživio glavnog protagonista djela Arthura Millera.

– Nešto me „ugrizlo“ kada sam prvi put ušao u kazalište i nisam više mogao van. Imate poslove i imate pozive. Mislim da je gluma poziv i kada se odazoveš, više ne možeš iz toga van. Sretan sam što sam se prije 30 godina zaljubio u kazalište, to je prekrasan posao i kad vidim ove mlade koji dolaze, presretan sam. Na njima sve ostaje i, kako se kaže u predstavi, nitko neće znati tko smo mi. Bitno da ovo kazalište opstaje i da ljudi gledaju predstave. Ako smo danas nekog potaknuli i dirnuli u emocije, to je ono što je najbitnije. Ovih 30 godina nije bitno, bitno je da ljude potičemo na razmišljanje, na veselje i sve ostale emocije. To je ono što je pravo iskonski i ljudsko, to je ono što kazalište i treba raditi – otkrio je Igor Golub i ponosno dodao kako se ni na koji način ne boji za budućnost virovitičkog kazališta upravo zbog mladih glumaca i redatelja čije vrijeme tek dolazi.

Koliko cijeni svoje glumce pokazala je virovitička publika, među kojom je bio i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac, koja ih je nagradila velikim pljeskom, i onima spontanima tijekom same predstave.