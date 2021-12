Prva prezentacija uređaja za ekološku dekarbonizaciju motora s unutarnjim izgaranjem, u Hrvatskoj: Smanjuje začađenost motora i do 70 posto

- PROMO -

U organizaciji Europskog centra izvrsnosti potrošača, na pristaništu za riječke kruzere u Osijeku, održana je prezentacija uređaja za ekološku dekarbonizaciju motora s unutarnjim izgaranjem, čiji je rad predstavila nonCarbon akademija iz Zagreba.

Prezentaciji je nazočio i zamjenik župana Josip Miletić koji je istaknuo da su briga za okoliš i zelena tranzicija izuzetno važne u svim programima Europske unije u narednom razdoblju.

Tom je prigodom prikazan postupak čišćenja motora komunalnih i policijskih vozila, radnih strojeva, ali i broda Hrvatske ratne mornarice “Šokadija”. Riječ je o najnovijoj neinvanzivnoj francuskoj tehnologiji dekarbonizacije nakon koje se poboljšavaju perfomanse motora, znatno se smanjuju emisije čađi i štetnih plinova u atmosferu te se štedi na potrošnji goriva.

Ovo je prva takva prezentacija na regionalnoj razini u Hrvatskoj, a ovaj je uređaj prihvaćen u 65 zemalja svijeta. Uklanjanjem naslaga ugljika (dekarbonizacijom) smanjuje se začađenost motora i do 70posto, emisije NOx umanjuju se do 90 posto, a znatno se smanjuju i emisije drugih štetnih plinova i čestica u okoliš (CO, HC, PM, CO2 i dr.)

-Proces dekarbonizacije motora nonCarbon uređajima traje od 60 do 90 minuta i u cijelosti je neinvazivan jer u motor plovila i vozila ne ulazi nikakav kemijski sadržaj štetan po motor ili okoliš. Uređaj nonCarbon tako je osmišljen i dizajniran da pruža iznimnu sigurnost u radu i pogodan je za sve dizelske, benzinske i plinske motore – istaknuto je prilikom prezentacije.

(www.icv.hr, tj)