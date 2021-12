U manje od dva sata tri prometne nesreće u Pitomači: Svi vozači bili pod utjecajem alkohola

- PROMO -

Sinoć (četvrtak) u manje od dva sata, između 19.55 i 21.35 sati, u Ulici braće Radića u Pitomači dogodile su se čak tri prometne nesreće koje su uzrokovali vozači osobnih automobila koji su upravljali vozilom s nedozvoljenom koncentracijom alkohola u organizmu, izvijestila je danas PU virovitičko-podravska.

– U prvoj prometnoj nesreći, u zavoju kod kućnog broja 157, je kod 29-godišnjeg počinitelja utvrđena najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,74 g/kg. Ovo slijetanje vozila s ceste je uzrokovano upravljanjem vozilom neprilagođenom brzinom i prema posljedicama je bila prometna nesreća s materijalnom štetom – stoji u policijskom priopćenju.

Nakon toga su se dogodile dvije prometne nesreće u samo 5 minuta vremenskog razmaka, oko 21,30 sati, i na udaljenosti manjoj od jednog kilometra.

– Jednu prometnu nesreću je uzrokovao mladi 19-godišnji vozač osobnog automobila kod kojega je alkotestiranjem utvrđena koncentracija od 1,12 g/kg, a radilo se također o slijetanju vozila ceste uzrokovanom upravljanjem vozilom neprilagođenom brzinom, no u ovoj prometnoj nesreći su vozač i putnik iste starosne dobi lako ozlijeđeni. I ova prometna nesreća se dogodila u zavoju kod kućnog broja 243 kada je mladi vozač uslijed brzine kretanja vozila neprilagođene uvjetima na cesti zahvatio betonski rubnik, prešao preko njega, a prilikom ponovnog prelaska preko betonskog rubnika je došlo do rotacije vozila i udara desnog dijela vozila u betonsku ogradu koja je oštećena. Daljnjim kretanjem je vozilo udarilo u betonsko – metalnu ogradu kojom prilikom je došlo do odvajanja dijela ograde koji su odbačeni do ulaznih vrata i dijela kuće, betonske ograde susjednog dvorišta i vozila parkiranog u dvorištu. Vozilo kojim je upravljao mladi vozač je nastavilo daljnje nekontrolirano kretanje i ponovno udarilo u betonsku ogradu susjednog dvorišta, te je od siline udarca vozilo odbačeno na kolnik i konačno se zaustavilo djelomično na putnoj bankini, a djelomično u putnom jarku – kažu iz policije.

Posljednja u nizu prometnih nesreća je bila prometna nesreća s materijalnom štetom i dogodila se na križanju Ulice braće Radića i Ivana Mažuranića. Naime, 45-godišnji vozač osobnog automobila s 1,53 promila nepropisno je skrenuo i udario u hidrant.

– Događanjem ovih prometnih nesreća broj počinitelja prometnih nesreća za koje je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola od početka prosinca na području Policijske uprave virovitičko-podravske se povećao na 14, što je najveći broj ovakvih prometnih nesreća za period od mjesec dana u proteklih nekoliko godina, a period blagdana, kada se može očekivati pojačana konzumacija alkohola je tek pred nama.

Zbog ovako negativnog uvoda u blagdanski vikend i blagdanski period, odnosno povećane problematike uzrokovanja prometnih nesreća pod utjecajem alkohola, a u cilju zaustavljanja ovih negativnih trendova i podizanja stanja sigurnosti u prometu na višu razinu, policijski službenici će u periodu do kraja godine vršiti pojačani nadzor prometa, s posebnim naglaskom na utvrđivanje i sankcioniranje prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, no i prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, te svih ostalih prekršaja koji su uzroci prometnih nesreća s najtežim posljedicama – najavili su iz policije.

– Kako bi se spriječilo događanje ovakvih prometnih nesreća i problematika alkohola u prometu pozivaju se svi sudionici u prometu na dosljedno poštivanje svih prometnih pravila i prometnih propisa, posebno onih koji dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama, odnosno da nikako ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, obzirom na vremenske uvjete i doba godine brzinu kretanja vozila osim prometnim znakovima i prometnim pravilima prilagode i uvjetima na cesti, svakako koriste sigurnosni pojas, i vozač i svi putnici u vozilu, a dijete propisano prevoze u dječjoj sjedalici, te ne koriste mobitel za vrijeme upravljanja vozilom – ističu.

(www.icv.hr)