- PROMO -

Danas (petak) je u Poduzetničkom inkubatoru Slatina održana jednodnevna radionica ”Virtualna stvarnost i aditivna proizvodnja u strojarstvu”. Organizatori radionice bili su Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije, Grad Slatina, Udruga DISK Slatina i Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb.

Radionicu su vodili profesori i asistenti s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Nikola Horvat, Filip Valjak, Marija Majda Perišić, Tomislav Martinec i Stanko Škec.

Radionica je bila namijenjena učenicima 1. razreda Industrijsko-obrtničke škole u Slatini, smjer CNC operater, te članovima udruge DISK Slatina. Polaznici radionice u prvom su dijelu upoznati s tipovima aditivne proizvodnje te primjenom 3D modela u aditivnoj proizvodnji. Drugi dio radionice bio je usmjeren na virtualnu stvarnost (VR), odnosno na primjenu VR tehnologije te izradi VR modela.

O razvoj startup ekosustava u Virovitičko-podravskoj županiji govorio je zamjenik direktora Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije Josip Hetrih.

– Od uspostave Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije stavili smo snažan naglasak na poticanju razvoja StartUp ekosustava u Virovitičko-podravskoj županiji. Obrazovne institucije su jedan od ključnih dionika u StartUp ekosustavu te smo od samih početaka Mreže inkubatora velik dio svojih aktivnosti usmjerili upravo na suradnju sa obrazovnim institucijama. Ovakvim zajedničkim aktivnostima motiviramo mlade na pokretanje i razvoj poduzetničkih poduhvata već od srednje škole, a ugodno smo iznenađeni njihovim interesom za poduzetništvo. Najveći dokaz toga je nedavno održani predakceleracijski program ViP Startup Mreža na kojem je upravo jedan studentski tim ostvario najbolji rezultat te je postao pobjednik prve generacije ViP Startupa u našoj županiji- rekao je zamjenik direktora Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije Josip Hetrih u svom pozdravnom, uvodnom govoru, te dodao.

– Svjesni smo činjenice da temelj razvoja najvećih svjetskih ekonomija leži u visokom tehnološkom sektoru, a upravo su obrazovni i zdravstveno istraživački sektor glavni generator tehnoloških inovacija koje mijenjaju svijet. Virovitičko-podravska županija i Mreža inkubatora na vrijeme je prepoznala tu činjenicu te smo uspostavili suradnju s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, kako bi na današnjoj radionici predstavili najnovije trendove u visokom tehnološkom sektoru. Primjena ovih tehnologija je posljednjih godina iznimno raširena u različitim industrijama, od zdravstvenog sektora, automobilske industrije, zrakoplovstva i obrane do građevinskog sektora. Potaknuti ovim trendovima krenuli smo u zajedničke projekte sa obrazovnim institucijama i udrugama civilnog društva, a rezultat toga je i nova oprema kojom smo opremili multimedijalni studio u Poduzetničkom inkubatoru Slatina. Udruga DISK Slatina je provedbom dva natječaja nabavila 3D printer i VR naočale. Poduzetnički inkubator Slatina ustupio je multimedijalni studio udruzi na korištenje, a Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina osigurali su sredstva za financiranje opreme. U budućnosti nam je cilj nastaviti suradnju na zajedničkim projektima sa svim partnerima i sudionicima današnje radionice, a sve u cilju motiviranja mladih na pokretanje StartUp poduzeća i razvoj inovacija. – zaključio je Hetrih.

Nazočne je ispred Udruge DISK Slatina pozdravio predsjednik iste Marko Telišman te ih upoznao sa njihovim aktivnostima.

– Projekt “DISK is how we do it” financiran je od strane Grada Slatine. Vrijednost projekta je 11.158,00 kuna, od čega je Grad sufinancirao s 10.000,00kn. Kroz projekt je kupljen 3D printer pomoću kojeg se članovi udruge koriste u 3D modeliranju i printaju 3D modele.Projekt “Pogled u stVaRnost” sufinanciran je od strane Virovitičko-podravske županije u iznosu od 10.000,00 kuna. Projektom su kupljene VR naočale, TV i promotivne majice. Kupljenim naočalama i TV-om, članovi udruge se koriste pri razvijanju vještina u 3D modeliranju. Oba projekta za cilj imaju popularizirati i približiti mladima 3D tehnologije koje nisu lako dostupne, a u zadnjih nekoliko godina su uvelike napredovale – istaknuo je Telišman

Nakon obraćanja i upoznavanja sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu koje je iznio Stanko Škec, sa radom na 3D printeru učenike je upoznao nastavnik strojarskih predmeta u Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina, koji je ujedno i voditelj Centra izvrsnosti novih tehnologija Virovitičko-podravske županije Vedran Runje.

(www.icv.hr, adf, hj; foto: D. Fišli, J. Hetrih)