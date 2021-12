WEST HAM – DINAMO 0:1 Razigrana Kopićeva momčad golčinom Oršića prošla skupinu Europa lige

- PROMO -

Dinamo je u posljednjem, 6. kolu skupine H Europa lige pobijedio West Ham 1:0 golom Mislava Oršića u 4. minuti i tako osvojio drugo mjesto koje ga na proljeće vodi u nokaut fazu ovog natjecajna.

Dinamo rano poveo pa se napromašivao

Momčad Željka Kopića odigrala je u Londonu jako dobru utakmicu i da je bila malo koncentriranija u prvom poluvremenu mogla je slaviti i većom razlikom. Dinamu je na ruku išla i odluka Davida Moyesa da u momčad ubaci pet mladih igrača od kojih nitko nije bio stariji od 20 godina, a u napadu je igrao 17-godišnji debitant Sonny Perkins – prenosi Index

Dinamo je uzeo ponuđeno i od prve minute se nametnuo na London Stadiumu. U sustavu 3-4-3 Dinamo je stisnuo od prve minute i već u 4. je poveo. Štefulj je izveo aut kratko do Oršića koji je sa svoje pozicija, iskosa s lijeve strane točno s kuta šesnaesterca strašnim udarcem pogodio suprotne rašlje Areolina gola. Teško je reći je li lopta okrznula Fornalsa koji je zakasnio u blok, ali je bila potpuno neuhvatljiva za Areolu.

Gol je presjekao neiskusnu momčad West Hama i Dinamo je počeo dominirati. Domaćini su teško izlazili u neki organizirani napad, a najbliže golu bili su u 17. minuti kad je Ashby ubacio, Perkins nadskočio Ristovskog, ali je glavom u dobroj poziciji pucao preko gola. U 26. minuti dva igrača West Hama krenula su na skok protiv Andrića i sudarili su se. Lopta se odbila prema šesnaestercu i Oršić je sam krenuo na nju, ali je Areola bio brži i otklonio je opasnost.

Dinamo je morao povesti 2:0 u 33. minuti kad je vrlo dobri Štefulj ubacio s lijeve strane, a Ademi je sam, na sedam-osam metara od gola glavom pucao preko grede. Dvije minute kasnije Gojak je povukao kontru koji nalazi Ristovskog na desnoj strani. On je došao do gol aut linije i vratio povratnu loptu u sredinu, na nju natrčava Oršić, no i on puca visoko preko gola. Već u sljedećem napadu Areola je dobro obranio udarac Ivanušeca iz okreta koji je i minutu kasnije imao odličnu poziciju iskosa s lijeve strane, no puca je malo pokraj gola.

West Ham bio bezopasan

West Ham se malo probudio krajem prvog poluvremena kad je Jarmolenko izvrtio Perića, ali je pucao u blok. Englezi su zaigrali bolje na početku nastavka, ali pravu šansu nisu imali. U 58. minuti je Ivanušec odlično povukao akciju i odložio za Oršića čiji udarac s ruba šesnaesterca Areola sjajno brani.

Kopić je nakon toga izvadio Oršića i Andrića i ubacio Jurića i Mišića, a kasnije je Bulat zamijenio Ademija i Dilaver Štefulja. Upravo je Štefulj u 78. minuti imao najbolju priliku riješiti susret, ali je malo zakasnio i loše pucao s desetak metara.

Dinamo je do kraja susreta bez većih problema zadržao svoju prednost i tako došao do prevažne pobjede za nastavak sezone. Ne toliko rezultatski, jer mu je i Genk izgubio kod kuće od Rapida, koliko psihološki. Nakon serije loših rezultata, Dinamu je trebala jedna velika pobjeda pa makar i protiv rezervne momčadi West Hama. Do kraja ove polusezone Dinamo ima još tri, uvjetno rečeno, lakše utakmice protiv Slavena, Istre i Dragovoljca i ako ovako nastavi može u jako dobrom raspoloženju ući u zimske pripreme.

(index.hr)