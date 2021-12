- PROMO -

Zbog radova na izgradnji Edukativnog centra Orahovica “Škola u Orahovici” privremeno se zatvara dionica nerazvrstane ceste Jezerska ulica od ulaza u Izletište Jezero do raskrižja s Ulicom Strana. Također, dio od raskrižja Ulice Strana i Jezerske ulice do izlaza kod “Radlovca” mijenja se iz jednosmjernog u dvosmjerni promet. Cesta će biti zatvorena do 30. lipnja 2023. godine, odnosno do otvaranja ceste za potrebe grada Orahovice.

(www.icv.hr)