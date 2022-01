1. HRL U-14 REGIJA 2-2 Rukometašice Slatine uvjerljive u oba susreta: Orahovica također ”uzela” četiri boda

- PROMO -

Nakon tri poraza iz tri odigrane utakmice, rukometašice Orahovice stigle su do prvih bodova u 1. HRL U-14. U nedjelju su u dvorani ŠSD Orahovica ugostile Vinkovce i Branju iz Belog Manastira, a domaće rukometašice slavile su u oba dvoboja. Obje pobjede u nedjeljnim dvobojima ostvarila je i Slatina koja je uz spomenute ekipe nastupila na ovom ”mini turniru”.

Golovima Kolar i Čočaj Orahovica je u prvom susretu, onom protiv Vinkovaca, povela na samom otvaranju utakmice, no, zahvaljujući izuzetno raspoloženoj Lani Matić Todorić koja je u tom dvoboju postigla 15 od 17 pogodaka svoje momčadi, gošće su držale priključak. Na ulasku u posljednjih deset minuta činilo se kako je pitanje pobjednika riješeno budući da se Orahovica odvojila na +5, ali još se jednom ukazala Matić Todorić koja je sa svojih šest pogodaka izjednačila rezultat minutu prije kraja. Mogla je Lana u potpunosti preokrenuti rezultat, no nije uspjela realizirati sedmerac. Zahvaljujući tom promašaju i golu Lee Kolar, Orahovica je stigla do minimalne pobjede (18:17) i prvih bodova u novoj sezoni.

Orahovica: Lana Potalec, Ema Zeman 2, Petra Erceg, Ivna Maričić, Eni Poljak 1, Pia Rađenović, Tena Boljkovac 1, Lana Belobradić, Lucija Cigler, Lea Kolar 11, Arta Čočaj 1, Lara Petin, Ivona Glasovac, Ines Poljak 2, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina.

Drugi dvoboj prošao je bez napetosti. Baranja je u uvodnim minutama utakmice držala minimalnu prednost, no domaće rukometašice od šeste minute preuzimaju kontrolu nad susretom i rezultatom. Predvođene već spomenutom Leom Kolar, rukometašice Orahovice stigle su i do druge pobjede, ovog puta s uvjerljivih 21:8.

Orahovica: Lana Potalec, Ema Zeman, Petra Erceg, Ivna Maričić 1, Eni Poljak, Pia Rađenović, Tena Boljkovac 1, Lana Belobradić 2, Lucija Cigler, Lea Kolar 12, Arta Čočaj 1, Lara Petin, Ivona Glasovac, Ines Poljak 1, Arijana Čočaj 3, trenerica: Andrijana Rukavina.

Rukometašice Slatine uvjerljivo su odradile oba susreta. Tena Jurlina predvodila je ekipu u utakmici protiv Baranje s 22 zgoditka, a efikasna je bila i Simona Srnović koja je mrežu pogodila 14 puta. Utakmica je u konačnici završena s +31, a rezultat je glasio 44:13 u korist Slatine.

Slatina: Ana Sejkora, Ana Vorgić 6, Tena Jurlina 22, Simona Srnović 14, Larisa Kastaneti, Marta Mikolić 1, Marta Dušak, Vanessa Smolčić, Katja Košćak, Iva Ćosić, Mirna Grgurić 1, Mihaela Sabo, Gabrijela Pavlović, trener: Slobodan Filipović.

Ista slika na terenu gledala se i u drugom dvoboju protiv Vinkovaca. Slatina je od samog starta preuzela inicijativu i mirno privela utakmicu kraju. Jurlina i Srnović i u ovom su dvoboju bile najefikasnije, a rezultat je nakon 50 minuta glasio 36:11.

Slatina: Ana Sejkora, Ana Vorgić 2, Tena Jurlina 13, Simona Srnović 11, Larisa Kastaneti 1, Marta Mikolić 1, Marta Dušak, Vanessa Smolčić, Katja Košćak, Iva Ćosić 1, Mirna Grgurić, Mihaela Sabo, Gabrijela Pavlović, trener: Slobodan Filipović.

Slatina je s dvije nove pobjede stigla do četvrtog mjesta s šest osvojenih bodova, dok je Orahovica došla do osmog mjesta s četiri boda. Nastavak natjecanja očekuje se 13. veljače, a u Slatini će snage odmjeriti domaća momčad, Orahovica, Valpovka i Petrijevci.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, ŽRK Slatina)