3. ŽNL ISTOK Plavi i Orešac ”izjednačeni” na vrhu: Ivan Jugović najbolji strijelac jesenskog dijela prvenstva

- PROMO -

Baš kako je to slučaj i u 3. ŽNL Zapad, i na istoku bi se mogla voditi borba za naslov do samog kraja. Doduše, ovdje su se nakon šest jesenskih utakmica na vrhu izdvojile samo dvije momčadi, a uspješniji su bili Plavi iz Jugovog Polja koji su trenutno vodeći s 16 bodova za što im je bilo potrebno pet pobjeda i jedan neriješeni ishod. U leđa im s jednim bodom zaostatka gleda Orešac koji je svoj jedini poraz upisao upravo od Plavih s minimalnih 1:0, no svakako ih veseli činjenica da su najefikasnija momčad lige s 47 postignutih pogodaka, a njih 25 postigli su u, vjerovali ili ne, jednoj utakmici. Bio je to susret 3. kola protiv Slavonca iz Novaka koja je završila rezultatom 25:1 u korist domaćina. Sedam bodova ”manjka” od prvoplasiranog sastava imaju Kozice koje su s tri pobjede skupile devet bodova, isto toliko ima i Vaška koja se smjestila na četvrtom mjestu, dok su Meljani peti s šest osvojenih bodova. Posljednja dva mjesta nakon prvog dijela sezone pripala su već spomenutom Slavoncu koji je s jednom pobjedom i jednim remijem ”upecao” četiri boda, dok posljednje mjesto drži novak u ligi, momčad Miholjca iz Gornjeg Miholjca.

Najbolji pojedinac prvog kruga, što se broja pogodaka tiče, dolazi iz Orešca, a riječ je o Ivanu Jugoviću koji je postigao 12 pogodaka. Dominik Kralj iz Jugovog Polja postigao je jedan zgoditak manje, Jugovićev suigrač Roberto Lukinić mrežu je zatresao deset puta, dok su Goran Kizivat (Miholjac) i Matej Nemet (Orešac) izjednačeni na četvrtom mjestu liste strijelaca s osam zgoditaka.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, Nk Plavi, Jugovo Polje)