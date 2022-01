3. ŽNL Zapad: Aršanju prvo mjesto, a Ronaldu Jagici titula najboljeg strijelca jesenskog dijela prvenstva

- PROMO -

Čini se kako nas i ove sezone očekuje napeta borba za naslov prvaka u 3. ŽNL Zapad. Nakon osam odigranih utakmica na prvom mjestu je, nimalo iznenađujuće, momčad Aršanja, koja se na toj poziciji nalazila i na kraju prošlogodišnjeg natjecanja. Jedan jedini poraz na jesen im je nanijela momčad Omladinca koja je ponijela lentu prvog pratitelja, u Koriji je nakon 90 minuta bilo minimalnih 2:1 za domaćina, a upravo zbog tog poraza bodovna razlika između vodeće dvojke iznosi svega dva boda. Ne zaostaje puno niti Turnašica koja je na trećem mjestu i 17 bodova na svom kontu. Moglo je za njih biti i malo bolje, no Otrovanec im je ”otkinuo” dva boda u utakmici pretposljednjeg jesenskog kola. Nešto će se pitati i No Limit TVIN te Slogu iz Dugog Sela koji su bodovno izjednačeni na četvrtom odnosno petom mjestu, skupili su po 14 bodova, a ako žele doći do promocije u nastavku si ne mogu dozvoliti previše izgubljenih bodova.

Ostatak trećeligaške ekipe sa zapada županije polako zaostaje i vrlo vjerovatno, ukoliko ne dođe do nekih neočekivanih promjena, mogu se polako pripremati za novu nogometnu sezonu. Šesto mjesto pripalo je Staroj Brezovici koja je unatoč dobrim igrama protiv momčadi s vrha ostala bez bodova, pobijedili su isključivo sastave koji se nalaze iza njih, a to je bilo dovoljno za devet bodova. Usprkos brojnim problemima bačevačka Brana nekako je izvukla dvije pobjede, Turanovac je slavio samo jednom, a već spomenuti Otrovanec u već spomenutoj utakmici upisao je svoj jedini bod u prvom krugu natjecanja.

Što se tiče pojedinaca, Ronald Jagica iz Sloge predvodi prvo mjesto na listi strijelaca s odličnih 16 pogodaka u osam odigranih utakmica, što je četiri više od Tomislava Filipovića iz No Limit TVIN-a. Njegov prezimenjak iz Aršanja, Hrvoje, treći je strijelac lige s devet postignutih pogodaka, Mihael Taušan prvi je topnik Turanovca sa sedam zgoditaka, dok su u šest navrata mrežu zatresli Ali Abdelrahman Fawzy Yussef iz Omladinca i Luka Podnar iz Sloge.

Još se jednom pokazalo da se u 3. ŽNL igra izuzetno zanimljiv nogomet, a hoće li Aršanj i nakon novih osam utakmica ostati na vrhu, ili će do toliko željene promocije u viši rang doći jedan od ostalih klubova, preostaje nam za vidjeti. Termini odigravanja proljetnih utakmica bit će poznati uskoro.

(www.icv.hr, mra)