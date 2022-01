HRT otkrio tko su voditelji ovogodišnje Dore, neke od njih još nismo gledali u toj ulozi

- PROMO -

Ususret ovogodišnjem “Izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2022.”, a koji će se održati u izravnom prijenosu HRT-a 19. veljače u sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji, Hrvatska radiotelevizija (HRT) otkriva tko je ove godine voditi taj nedvojbeno najveći TV spektakl, piše vecernji.hr.

A voditeljski trojac činit će iskusni i karizmatični HRT-ov voditelj, “zaštitno lice” A strane i brojnih zabavnih emisija Hrvatske televizije Duško Ćurlić, te dvije iznimne i višestruko talentirane dame: pjevačica ali i naša svojedobna predstavnica na Eurosongu, Franka Batelić Ćorluka, te mlada glumica varaždinskog HNK Elizabeta Brodić.

– Jedva čekam i zaista sam uzbuđena! Dora je veliki televizijski projekt koji, otkad znam za sebe volim i pratim. A i natjecala sam se više puta. Mislim da sa svojim prvim voditeljskim angažmanom – i to baš na Dori – mogu puno dati, jer sam pjevačica i točno znam kako se svatko od glazbenika osjeća na toj pozornici u tom trenutku. Kada su me s HRT-a pitali, prvo sam pomislila – ma nema šanse, pa ja nisam voditeljica! Ali onda sam malo bolje razmislila i shvatila kako bih zapravo mogla puno naučiti iz ovog iskustva – rekla nam je prelijepa Franka.

– Ovo je prvi put da vodim ovakav televizijski spektakl – i to još u izravnom prijenosu na HTV-u! Imam li tremu? U pravilu nisam ‘tremaroš’, ali kako ovakav voditeljski posao nije u mom slučaju pravilo, spremna sam na sve, pa tako i na tremu – kaže Elizabeta Brodić, u čijoj se karijeri sve, priznaje, brzo događalo, pa je odmah po završetku Akademije igrala u “Luđaku i opatici” varaždinskog HNK i postala vanjska suradnica tog teatra. A sada je tu još i angažman na Dori, koju je proteklih godina rado pratila, a ističe kako joj je velika čast, ali i odgovornost voditi takav događaj uz Duška Čurlića.

– Kada sam doznao da Doru vodim s Elizabetom i Frankom, prvo što sam pomislio bilo je: ‘Jesam li dovoljno mlad da stanem uz te dvije mlade dame na pozornicu’? Šalu na stranu, rekoh: ‘Eto još jednog izazova za mene i za sve nas’. Dvije iznimno lijepe, mlade i talentirane osobe, veliki posao i velika odgovornost je pred nama da profesionalno odradimo posao i da uživamo u njemu. Držim nam svima palce – kaže “najbolji glas” HRT-a, koji ni sam ne zna koliko je Dora dosad vodio.

– Četrnaest ili petnaest, nisam siguran ovako na prvu. Znam samo da se uvijek Fodor i ja ‘svađamo’ tko je više puta vodio (smijeh). Doru sam dosad radio s divnim kolegicama: od Bojane Gregorić, Daniele Trbović, Doris Pinčić, Zlate Muck,Tihane Zrnić, Barbare Radulović, Nikoline Pišek, Vesne Pisarović…. Uh, ne mogu se svih ovako na brzinu ni sjetiti, pa neka ne zamjere. Svaki put je izazovno stati na tu scenu – kaže iskusni voditelj.

A urednik i voditelj projekta ovogodišnje Dore Tomislav Štengl, dodaje:

– Predstojeća Dora će, što se voditelja tiče, biti spoj mladosti i iskustva. Moram priznati da se ove godine sve nekako spontano poklopilo u cjelinu. Prva ideja mi je bila da na Dori predstavimo neko novo lice ili da se u ulozi voditelja nađu neka imena za koja bismo očekivali da rade nešto drugo. Kontaktirao sam Elizabetu koju sam primijetio već prije par godina kao mladu talentiranu glumicu, ali kad sam čuo da je i voditeljica na radiju koji je u osnovi glazbeni radio, shvatio sam da je to idealna kombinacija. Potom smo u nekim dogovorima na HRT-u došli do ideje za Franku koja je na naše veliko zadovoljstvo prihvatila taj izazov, a naravno onda smo se odlučili i za našeg Duška, iskusnog voditelja koji je već na neki način i simbol Dore i Eurosonga jer u ulozi voditelja i komentatora prisutan više od petnaest godina – zaključio je Štengl.

Tko će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjoj Euroviziji saznat ćemo 19. veljače kada će se novih 14 pjesama predstaviti javnosti s pozornice Marino Cvetković u Opatiji i pokušati izboriti odlazak na Euroviziju u Torino. Imena izvođača poznata su već neko vrijeme, ali ne i redosljed njihovih nastupa. U emisiji ‘Kod nas doma’ na HRT-u održano je javno izvlačenje redoslijeda nastupanja na Dori 2022. Izvlačenje je vodila Barbara Kolar, a pomogao joj je Branimir Mihaljević, autor pjesme ‘Tick-tock’ koja je odnijela pobjedu na prošlogodišnjoj Dori. Sve se odvijalo pod budnim oko Tomislava Štengla, novog urednika Dore. Natjecatelji će se publici, ali i žiriju predstaviti ovim redosljedom:

1. Mila Elegović – Ljubav 2. Mia Negovetić – Forgive me 3. Marko Bošnjak – Moli za nas 4. Jessa – My next mistake 5. Zdenka Kovačićek – Stay on the bright side 6. Tina Vukov – Hideout 7. Roko Vušković – Malo kasnije 8. Bernarda – Here for love 9. Eric – I found you 10. ToMa – In the darkness 11. Elis Lovrić – No war 12. Ella Orešković – If you go away 13. Tia – Voli me do neba 14. Mia Dimšić – Guilty pleasure

(vecernji.hr)