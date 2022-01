Objavljena uputstva za navijače koji će putovati na EP u Mađarsku

- PROMO -

Organizatori 15. Europskog prvenstva za rukometaše, koje će se od 13. do 30. siječnja odigrati u Mađarskoj i Slovačkoj, žele da natjecanje, usprkos pandemiji koronavirusa, protekne bez problema.

Hrvatska rukometna reprezentacija već je otputovala u Szeged gdje će igrati u prvom dijelu natjecanja. Ako se plasira u drugi krug, Hrvatska će svoju utakmice igrati u Budimpešti.

Uz kupljenu ulaznicu, svi navijači moraju imati važeću EU covid putovnicu ili PCR test ne stariji od 72 sata. U dvoranama je obvezno nošenje zasitne maske, osim, kada se konzumira hrana i piće. Preporuča se korištenje FFP 2 maski.

Sve osobe mlađe od 12 godina morat će biti u pratnji punoljetnih osoba, s tim da jedna punoljetna osoba može pratiti do 10 malodobnih osoba.

Neće biti moguće parkiranje vozila uz sama sportske dvorane već će se do njih dolaziti javnim gradskim prijevozom.

Do PICK Arene u Szegedu moći će se doći linijama trolejbusa 9 ili 19. Svi koji dođu vlakom, tramvajem linija 1 se mogu prevesti do trga Széchenyi, odakle voze trolejbusi linija 9 i 19 do PICK Arene.

Do MVM Arene u Budimpešti može se doći metroom linijom 3 s izlascima na stanicama Népliget ili ulica Ecseri. Uz to se do MVM Arene može doći linijama tramvaja 3, 37 i 69.

Od međunarodne zračne luke Ferenc Liszt do MVM Arene vozi direktna autobusna linija 200E.

Ulaznica se može koristi u papirnatom obliku, ili na zaslonu mobitela, ako je ekran mobitela neoštećen.

Prije ulaska u sportsku dvoranu svi navijači će uz predočenje ulaznice dobiti posebnu narukvicu za ulazak u dvoranu.

Organizatori, svim koji imaju simptome koronavirusa preporučaju da ne dolaze na utakmice.

