Od danas promjene u testiranju: Brzi antigenski testovi i kod obiteljskih liječnika

Brzo antigensko testiranje na koronavirus počinje danas (ponedjeljak) u većem dijelu ordinacija primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Tako će biti i na području Virovitičko-podravske županije, odnosno u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u sklopu županijskog Doma zdravlja te kod njihovih koncesionara.

Prema riječima ravnatelja Doma zdravlja VPŽ dr. Ivice Foteza obiteljski liječnici su spremni, dio antigenskih testova je podijeljen, a drugi dio će biti distribuiran tijekom današnjeg prijepodneva.

– Naputak je da liječnici sami organiziraju kada će obavljati testiranja, a preporuka je da se to radi u nekom periodu od 13 do 15 sati, odnosno do 14.30, jer bi u tom periodu trebale biti kućne posjete pa da se to malo promjeni i da isključivo testiraju svoje pacijente koji su simptomatski. Ovo testiranje nije za one koji idu na posao, koncerte, za neke privatne potrebe, dakle testovi koji su donacija države isključivo su za simptomatske pacijente – istaknuo je dr. Fotez.

Kaže kako su liječnici s područja županije već obavljali testiranja i kako vjeruje da će se svi uspjeti organizirati i osigurati poštivanje epidemioloških mjera.

– Gdje su veće zgrade i ima više ambulanti, liječnici imaju prostoriju, tzv. izolaciju, gdje su pregledavali simptomatske pacijente i to je prostor koji se sada može aktivno upotrijebiti za testiranje brzim antigenskim testom. Dakle treba se izbjeći da se simptomatski pacijenti pojave u čekaonici gdje ima još 50 ljudi koji su asimptomatski – kaže dr. Fotez te naglašava da se pacijenti moraju prije dolaska javiti svojim liječnicima.

– Pacijent treba ranije kontaktirati svog liječnika. Ne može doći u čekaonicu, sjesti i reći sestri da čeka testiranje. To nije tako zamišljeno, pacijent mora kontaktirati liječnika i ako navede da ima sumnjivi kontakt ili da ima neke simptome, u dogovoru s liječnikom u određeno vrijeme će doći na testiranje. To je nužno kako se ne bi “miješali” zdravi i potencijalno bolesni pacijenti – naglasio je dr. Ivica Fotez.

