Orahovica bogatija za još dva para blizanaca: Filipovićima uz trojke i drugi par blizanaca, jedan par dobila i obitelj Stančin

- PROMO -

I ponovno se potvrđuje da je Orahovica doista ‘grad blizanaca’. U prosjeku svake dvije do tri godine rodi se barem po jedan par, a tako je i sada. Priča počinje u ‘posebnoj’ obitelji Filipović u Orahovici u kojoj su 2005. rođene trojke (tri curice), da bi potom 2007. i 2010. došla dva sina, 2018. su rođeni blizanci dečko i cura, a prošle 2021. još jedni blizanci i ponovno dečko i cura što je u ovoj obitelji ukupno deveto i deseto dijete. Ova obitelj ruši sve predrasude o problemu s puno djece, oni jednostavno uživaju.

-U mojoj obitelji bilo je ukupno 16-ero djece, a dvoje je umrlo, tako da ja imam 13-ero braće i sestara i uvijek nam je bilo lijepo. Kada smo dobili trojke bili smo presretni, a poslije još dva para blizanaca i u našoj kući sreći nema kraja. U kući je uvijek veselo, tu je sada nekoliko generacija, ali svi smo kao jedno – kaže ponosni otac Tihomir Filipović.

Majka Nada je prije godinu i pol postala baka, jer je najstarija kćer rodila, a kaže kako u kući svatko od djece nosi svoj problem i svi ga zajedno rješavaju.

-Zapravo je prekrasno vidjeti sada najstarije kćeri, moje trojke kako se brinu o braći i sestrama. Jedna od njih, Marija, dala je imena ovim sada blizancima, a sve tri su mi uvijek ‘pri ruci’. Imamo sada nekoliko generacija, dakle trojke će sada 17 godina, tu su izlasci, dečki i ostalo, Marino ima 14 i to je sada već poseban život, Matej ima 12 i da, svatko ima svoje probleme, zahtjeve, no ništa nije teško – započinje majka Nada.

Naglašava kako su nastavili tradiciju s imenima. Naime, sva njihova djeca se zovu na slovo M.

-Prva kćer je Marina, zatim trojke su Marija, Marijana i Mateja, potom su sinovi Matej i Marino, blizanci Marijano i Marinela, a sada ovi najmlađi blizanci su Marko i Marta. Samo neka su svi živi i zdravi – kaže Nada, a jedna od trojki, Marija, koja je kao i sestre svojoj braći i sestrama poput majke, dodaje:

-Uvijek smo spremne pomoći mami i tati što god treba, čim dođemo iz škole posvetimo se djeci. Ove najmlađe nahranimo, presvučemo, a dvojici braće koji su školarci pomažemo oko škole ako treba. Meni je posebno lijepo biti s bebama, a brat Marko mi je posebna maza, nazvala sam ga mojim malim žapcem – kaže Marija.

Drugi blizanci u 2021. na području grada Orahovice rođeni su u obitelji Stančin u prigradskom naselju Crkvari, oni su maleni Rita i Petar.

-Imamo 9-godišnju kćer Elenu i odlučili smo se na drugo dijete. Prvo sam imala spontani pobačaj, a potom sam opet zatrudnjela. I dođem tako na pregled i doktor kaže, imat ćete blizance. Meni potpuni šok, a kada sam rekla suprugu Željku on se smijao kao lud. Na kraju, kada je sve prošlo, ne možemo biti sretniji. Dodatak svemu je i to da je i moja kuma Ana isto lani dobila blizance pa sada imamo mali ‘dječji vrtić’ – kaže majka Ana Stančin koja se vrlo brzo navikla na novonastalu ‘situaciju’:

-Svi su mi govorili pa kako ćeš, muž radi, sama sa troje djece, blizanci jako mali i tako. Iskreno, navikla sam se, kćerka Elena mi pomaže i jako je brižna prema bratu i sestri, Željko je uvijek tu kad zatreba, jedino još uvijek ima tremu kada treba držati bebu, ali i to prolazi – s osmijehom će Ana.

Otac Željko je presretan, Rita i Petar su njegove male maze.

-Uživamo svi, i Elena i Ana i ja, bebe su nam unijele još veću radost u obitelj. Blizance nismo očekivali naravno, ali to je doista pravi ‘Božji dar’. Puno radim, često me nema kod kuće pa su mi najdraži trenuci kada stignem i zagrlim svoje troje djece, to je duševna i životna hrana – kaže Željko.

Elena jako voli svoju seku i brata.

-Čim dođem iz škole odmah se igram s njima, baš su preslatki. Pomažem mami koliko mogu oko njih, ništa mije nije problem, jedino što me malo čupaju kad ih držim, ali nema veze – kaže s osmijehom ‘velika seka’ Elena.

Grad blizanaca tako i dalje diše punim plućima, a sada je brojka na gotovo 200 pari blizanaca na području grada i neka ih je, samo neka su živi i zdravi.

(www.icv.hr, vg)