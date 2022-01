OŠ Petra Preradovića Pitomača ima najviše područnih škola u VPŽ, čak 10

- PROMO -

Malo je reći da Područne škole znače puno, kako za djecu tako i za stanovništvo. Škola u selu ima glavnu ulogu u svemu, pa tako i u općini Pitomača.

Osnovna škola Petra Preradovića u Pitomači može se pohvaliti s čak deset područnih škola što je najveći broj područnih škola u svojstvu matične škole u Virovitičko-podravskoj županiji. Sveukupno Osnovnu školu Pitomača pohađa 714 učenika, što je blagi pad u odnosu na godinu prije, no kako kaže ravnatelj Igor Maresić, broj se neprestano mijenja pa kako neki učenici odlaze, tako drugi dolaze.

– Naime u zadnje vrijeme dosta je migracija roditelja s djecom pa nam neki odlaze, a neki dolaze. No oko toga broja stalno variramo i na žalost to je neizbježno. Kako to pogađa cijelu Hrvatsku tako pogađa i nas iako smo se dosta dobro držali u zadnjih pet godina, ali na dalje i nisu baš neke dobre prognoze. Jedino što nas veseli je to što iz vrtića imamo informaciju da se događa povećanje broja djece u vrtiću – kaže ravnatelj Maresić te dodaje kako bi sljedeću školsku godinu šezdesetak djece trebalo upisati prvi razred, što daje nadu da će se broj učenika malo povećati.

Područne škole na području općine Pitomača pohađa 31 učenik. Te male škole vrlo su značajne za sva sela u kojima se nalaze. Smatra se da su učenici područnih škola samostalniji, mlađi uvijek uče od starijih, a imaju mogućnost “kvalitetnije” nastave. Manja područna škola stvara atmosferu domaćeg ugođaja, povjerenja, sigurnosti i prijateljstva između mlađih i starijih učenika jer su u većini područnih škola kombinirani razredi.

– U područnim školama razred je koncipiran kao kombinacija prvih i drugih razreda, trećih i četvrtih, ali imamo i dva čista razredna odjela u Kladarama gdje brojimo najviše učenika u područnoj školi. U svakoj imamo prvašića pa makar bio i jedan učenik prvog razreda, no, uvjeren sam da učiteljice svoj posao odrade kako treba i da veliku pažnju posvećuju i tom jednom, jako vrijednom, učeniku – kaže ravnatelj Maresić.

Učiteljica Mirela Gašparić u Područnoj školi u Kladarama radi već 12 godina, a trenutno podučava učenike 1. i 2. razreda.

– Imam učenike 1. i 2. razreda u kombiniranom razrednom odjelu i sveukupno ih je 11. Kombinirani razredni odjel zahtjeva poseban način rada, kombiniramo aktivnosti u 1. i 2. razredu, izmjenjuju se te aktivnosti frontalnog i individualnog rada, rada u skupinama, rada u parovima kako bi nastava bila što potpunija – kaže učiteljica Mirela.

U posljednjih 15 godina na području općine Pitomača od deset područnih škola, novoizgrađenih je njih devet, a posljednja koja će uskoro otvoriti svoja vrata je Područna škola u Kladarama.

– U Kladarama je najstarija škola preko 110 godina, no iako je obnovljena i škola je funkcionalna, zbog velikog broja išli smo na izgradnju nove škole. S obzirom na to da taj broj učenika, koji je ove godine nešto malo povećan, zadovoljava sve standarde i imat će dva razreda. Drago mi je i zbog mještana i roditelja da će imati novu modernu školu koja će se opremiti s najmodernijim didaktičkim i nastavnim materijalima. Ostali su još samo neki sitni detalji do završetka. Kada prođe tehničku provjeru, inspekcijski nadzor i ako će sve biti u redu, planiramo da se škola otvori u sklopu obilježavanja Dana škole, 18. ožujka – rekao je ravnatelj Maresić.

Novoj školi u Kladarama vesele se i učenici, ali i učitelji.

– Nova škola je u najavi već dugi niz godina i evo konačno smo ju dočekali i uskoro bi trebali useliti i početi s radom u novim prostorijama. Bit će nam sigurno lakše i jednostavnije zbog modernijih uvjeta rada, a sigurna sam da će i djeci biti ugodnija nastava, kao i boravak u školi – kaže učiteljica Mirela Gašparić.

Osim novih područnih škola, Osnovna škola u planu ove godine ima i započeti izgradnju nove zgrade matične škole u Pitomači. Time bi škola mogla osigurati jednosmjenski rad, ali i cjelodnevni boravak učenika u školi.

– Budući da smo dobili suglasnost Ministarstva, gradnja škole će uskoro krenuti. Ono što je naš plan i generalni cilj je da nova osnovna škola ima i sportsku dvoranu. Ta sportska dvorana će se moći koristiti i za srednju školu. Isto tako plan je da imamo i u jednoj i u drugoj školi učenike u jednoj smjeni – ističe ravnatelj Maresić te dodaje kako će se nova osnovna škola graditi u blizini Srednje škole Stjepana Sulimanca.

– Izgradnja nove škole će potpuno unaprijediti sam školski sustav, međutim mi i dalje imamo one osnovne planove da zadržimo mlade ljude u našem kraju, a prvo i osnovno je upravo mogućnost kvalitetnog školovanja, ali omogućiti i cjelodnevni boravak u školi – dodaje ravnatelj.

Cjelodnevni boravak učenika u školi svakako će razveseliti mnoge roditelje jer će im dijete biti zbrinuto do njihovog dolaska, ali će isto tako omogućiti djetetu da svoje školske obveze riješi u školi, a ostatak slobodnog vremena će moći kvalitetno provesti sa svojim roditeljima.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)