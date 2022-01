Osijek je domaćin 29. dodjele Porina: U dvorani Gradskog vrta 25. ožujka svečana dodjela glazbenih nagrada

- PROMO -

Na današnjoj (petak) konferenciji za novinare održanoj u dvorani Gradski vrt najavljeno je domaćinstvo Porina te je potpisan ugovor o održavanju svečane dodjele nagrade Porin u Osijeku.

Konferenciji su nazočili gradonačelnik Ivan Radić, župan Ivan Anušić, predsjednik Upravnog odbora Porina Frano Đurović i izvršni direktor Porina Davor Drezga, a obznanjen je i datum održavanja.

Naime, nakon šesnaest godina Porin će se održati u srcu Osječko-baranjske županije, gradu Osijeku, 25. ožujka.

– Ponosni smo što će upravo Osijek i Osječko-baranjska županija biti domaćin 29. nagrade Porina i to prvi put u dvorani Gradski vrt. Što to znači za grad i županiju u turističkom smislu, u smislu brendiranja, ne treba puno govoriti. Nedavno smo dobili podatke da smo u odnosu na rekordnu, predpandemijsku 2019. godinu u Osijeku imali 7 posto više noćenja u prosincu prošle godine, a siguran sam da će i Porin u ožujku ove godine pridonijeti tim rezultatima – rekao je gradonačelnik Radić, dodavši kako se nada da će se i glazbenici osjećati u Osijeku “kao kod kuće” kao što su to istaknuli i hrvatski rukometni reprezentativci tijekom priprema u gradu na Dravi.

– U proteklih nekoliko godina bilo je niz manifestacija na području našega grada i županije, a sve koje smo organizirali, napravili smo na vrhunskoj razini, onako kako to Slavonci i Baranjci znaju, s velikim srcem, s gostoprimstvom i s uspomenama s kojima ljudi odu odavde i žele se ponovno vratiti, ponovno posjetiti naš kraj. Osječki Advent koji je i pobijedio, što nam je posebno drago, bio je razlogom povećanog broja noćenja. To je bio jedan određeni test kako i na koji način radimo, funkcioniramo, kako Grad i Županija zajedno realiziraju ne samo događanja, Advente, za koji mjesec i Porin, nego i niz drugih jakih kapitalnih projekata koji razvijaju našu regiju, Osječko-barajsku županiju i najveći grad istoka Hrvatske. Drago nam je da smo dobili priliku za realizaciju ovog velikog projekta koji će biti izuzetno zahtjevan, ali koji će nama donijeti i vidljivost i turistički potencijal, te što ćemo ugostiti najkvalitetnije i najbolje glazbenike iz Hrvatske – rekao je župan Anušić.

U ime Porina predstavnicima Grada i Županije zahvalio je Davor Drezga, te istaknuo zadovoljstvo što će Porin nakon dvije godine održavanja u televizijskom studiju te Open Airu prošle godine, ponovno doći u dvoranu i zaživjeti u svjetlu u kojem zaslužuje s vrhunskom produkcijom i najboljim izvođačima.

Dodao je kako se trenutna situacija s mjerama za kulturne programe nije mijenjala, te će se Porin održati uz važeće covid putivnice i negativne testove, kao i dodatne mjere nošenja maski i održavanja razmaka.

(www.icv.hr, tj)