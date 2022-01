Ovog vikenda u Virovitici košarkaška All Star utakmica: Dolaze najbolji M-15 i M-17 igrači iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske

- PROMO -

U sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici u nedjelju, 22. siječnja, odigrat će se All Star utakmice za uzraste M–15 i M-17. Utakmice će igrati momčadi Virka Virovitice, kao prvaci lige, s All Star momčadi za koje će igrati najbolji igrači iz svih ostalih klubova. To je još jedna potvrda izuzetnih rezultata selekcija Virka Virovitice koje su postigli u ovoj sezoni u ligaškom natjecanju.

U Viroviticu će doći najbolji igrači M-15 i M-17 iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske: Bjelovarsko–bilogorske, Koprivničko–križevačke, Međimurske, Varaždinske i Virovitičko-podravske.

U 15 sati igrat će se All Star utakmice za uzrast M-15, a u 17 sati All Star utakmica za uzrast M-17.

U stankama između druge i treće četvrtine svake utakmice bit će organizirano natjecanje u gađanju trica, u kojemu će sudjelovati po deset najboljih tricaša iz ligaškog natjecanja.

Uz medalje za prva tri osvojena mjesta u ligaškom natjecanja po izboru trenera bit će dodijeljene i nagrade za najboljeg strijelca lige i najboljeg igrača lige.

Treba spomenuti da su i u pojedinačnim segmentima igrači Virka Virovitice postigli odlične rezultate:

Uzrast M-15:

Nikola Krstanović – peti najbolji strijelac lige, drugi u poretku po izboru trenera za najboljeg igrača, drugi igrač lige po zabijenim tricama;

Antonio Tutić – četvrti igrač lige po zabijenim tricama;

Dino Zubić – peti igrač lige po zabijenim tricama;

Virovitičku momčad M-15 vodi trener Hrvoje Dragičević.

Uzrast M-17:

Petar Fuis – drugi strijelac lige, drugi igrač po izboru trenera za najboljeg igrača i drugi strijelac po zabijenim tricama;

Ivan Mucak – četvrti u izboru za najboljeg igrača lige;

Damjan Pažin – sedmi u izboru za najboljeg igrača lige;

Nikola Krstanović – četvrti igrač lige po zabijenim tricama;

Marko Vrekić – sedmi igrač lige po zabijenim tricama;

Virovitičku momčad M-17 vodi trener Marin Ferenčević.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)