Pedofil nagovarao djevojčicu (12): “Oćeš poslat’ bar sliku svoje gole gu..?”

Muškarac M. J. s područja Slavonskog Broda nagovarao je 12-godišnju djevojčicu da se slika gola i da mu šalje svoje obnažene fotografije. I on je njoj, u više navrata, slao fotografije svog spolnog organa, čak i kad bi ona rekla da joj više ne šalje.

Kad bi mu ona rekla da ne zna što je na fotografiji i “da se plaši”, muškarac je ustrajao na komunikaciji i dalje je nagovarao. Ispitivao je voli li starije muškarce i sviđaju li joj se fotografije koje joj šalje.

Iako mu je rekla da je mala i da ima 12 godina, kao i to da ju je sram i strah, on ju je “tješio” riječima da se ne mora plašiti niti brinuti. Pisao bi joj da ode u kupaonicu i fotografira se. “Zašto mi to šaljete, imam 12 godina?” – pitala je djevojčica nakon jedne fotografije koju joj je poslao, a on je odgovorio: “meni ne smeta”.

Kad je shvatio da neće dobiti fotografiju gole 12-godišnje djevojčice, molio je bar za dio tijela. “Oćeš bar gu..?” pitao je.

Fotografije nikad nije dobio. Srećom, fotografije muškarca koji je dijete nagovarao na skidanje i fotografiranje dobila je Organizacija Stop Pedofiliji sa sjedištem u Srbiji. Zahvaljujući diverziji, lažnoj djevojčici, s kojom se zapravo dopisivao muškarac iz Slavonskog Broda, u svoju mrežu tako je “upecala” još jednog pedofila.

Prepiske su danas (petak) objavili na svojim stranicama na društvenim mrežama. Upozoravaju na muškarca koji je gnjusne poruke slao djevojčici te su ujedno zahvalili hrvatskoj policiji, konkretno PU virovitičko-podravskoj, na suradnji u cijelom slučaju. Podsjetili su da aktualni zakoni dijete definiraju kao osobu mlađu od 14 godina te da je samim tim svatko tko mlađoj djeci šalje fotografiju svog spolnog organa ili ih nagovara da skine odjeću i fotografira se zapravo čini kazneno djelo.

-Zahvaljujemo se Policijskoj upravi Virovitica (PU virovitičko-podravskoj, op.a.) na suradnji i ažurnosti na suzbijanju ovakvih krivičnih djela – istaknuli su iz Organizacije. PU virovitičko-podravska s njima je dosad već surađivala na nizu slučajeva poput ovih, koje nerijetko dijele s kolegama iz drugih uprava u Hrvatskoj.

Iako će pedofili, pokazuje praksa, rijetko dobiti zakonom propisanu kaznu za ovakav slučaj, članovi Organizacije su u više navrata napomenuli kako im je prvenstveno cilj preventiva.

Objave prepiske poput ovih služe, dakle, da roditelji, ali i javnost znaju tko su predatori u njihovoj sredini, s kim se djeca dopisuju i što stranci od djece traže, očekuju, a ponekad i prijete kako bi dobili što žele.

Organizacija djeluje na području cijele regije, imaju članove i Hrvatskoj. Dosad su u bespuću interneta otkrili i objavili mnoge pedofile koji su bili prijetnja djeci te su pružili kvalitetnu pomoć drugim žrtvama nasilja. Nerijetko su i sami na meti pedofila i pedofilskih lobija, ali unatoč prijetnjama i težini ove misije i dalje 24 sata dnevno ostaju vjerni cilju – sačuvati svako dijete od pedofila i to na vrijeme.

Muškarac koji je posljednji uhvaćen u njihovu mrežu u međuvremenu je obrisao profil na društvenim mrežama. (www.icv.hr, foto: Organizacija Stop Pedofiliji3)