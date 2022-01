S Mail Boxes Etc. pošalji paket bilo gdje, bez ograničenja

- PROMO -

Mail Boxes Etc. na tržištu postoji još od 1980. godine, a sa svojih 2800 poslovnica u cijelome svijetu pokriva 47 zemalja. Od nedavno tome broju pridružila se i Virovitica čiji građani sada na raspolaganju imaju kvalitetne usluge slanja i primanja pošiljaka, profesionalnog pakiranja, brzog tiska i grafike, registracije poslovne adrese i virtualnog ureda, najma sandučića, te mikrologistike i fulfillmenta. Tako više nema potrebe brinuti o svome paketu, kako ga poslati, hoće li stići na željeno odredište, niti na koji način ga poslati jer najbolje rješenje nudi Mail Boxes Etc. kojemu su kupac i komunikacija s kupcem prioriteti u njihovoj misiji. MBE daje podršku i pomoć svojim kupcima kako bi od svakodnevnih izazova postigli uspješne ciljeve, a neke od mogućnosti koje MBE nudi su različite opcije dostave poput Economy (1 – 3 dana) ili express (1 radni dan).

Također, ukoliko šaljete više paketa na istu adresu, oni će biti obrađeni kao jedna pošiljka zajedničke kilaže, a uz to vrše i dodatnu uslugu pakiranja kao i dodatnu zaštitu paketa. O veličini i kilaži paketa ne morate brinuti jer kod Mail Boxes Etc. takva ograničenja ne postoje, a ako ne želite gubiti vrijeme donošenjem paketa kod njih, nema problema, oni će doći kod vas po isti te ga dostaviti na željenu adresu. Da ograničenja uistinu nema govori i činjenica da vrše i paletnu dostavu, a s Mail Boxes Etc. vaši paketi mogu putovati u najrazličitije krajeve Hrvatske, Europe pa čak i svijeta. To nije sve, pružaju i administrativnu pomoć kupcima, uz naglasak na povoljnu cijenu i brzu dostavu.

Neka slanje paketa bude jednostavno i praktično, svu brigu prepustite njima, a oni će za vas pronaći najbolju soluciju.

Potražite Mail Boxes Etc. na adresi Trg kralja Tomislava 2, Virovitica ili ih kontaktirajte na 033 500 150 te putem maila: virovitica@mbe.hr.

(promo)