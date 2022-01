- PROMO -

U “radionici” Dražena Lovrekovića rastu čuda. Točnije – u Virovitici rastu čuda.

Dominik Sabolić drugorangirani je igrač Hrvatske uzrasta do 16 godina. No to nije sve. Nika Dragičević šestoplasirana je igračica Hrvatske uzrasta do 14 godina na službenoj rang listi Hrvatskog teniskog saveza.

Sjajno je u TOP 10 vidjeti naša imena. Čestitamo i Dominiku i Niki i Didonu i naravno, Draženu Lovrekoviću.

(vpz)