U nastavku Koncertnog ciklusa grada nastupaju Martina Filjak i Monika Leskovar: Klasična glazbena večer za potpuno uživanje

Koncertni ciklus grada u 2022. nastavlja se nastupom pijanistice Martine Filjak i violončelistice Monike Leskovar, koje će zajednički koncert održati u četvrtak, 27. siječnja s početkom u 20.00 sati u Kulturnom centru Osijek.

-Dvije dame hrvatske i svjetske glazbe, dvije majstorice svog instrumenta, zajedno pod svjetlima Koncertnog ciklusa grada, Martina Filjak i Monika Leskovar priredit će klasičnu glazbenu večer za potpuno uživanje. Svoje glazbeno umijeće dolaze predstaviti glazbenice koje već odavno osvajaju svjetske koncertne pozornice i nastupaju u najprestižnijim europskim i svjetskim koncertnim dvoranama – stoji u najavi organizatora.

Koncertni program obuhvaća izvedbe djela poznatih skladatelja:

Arvo Pärt: Fratres

Claude Debussy: Sonata za violončelo i klavir

Bozidar Kunc: Notturno

Ludwig van Beethoven: Sonata br. 2 za violončelo i klavir u g-molu, op. 5

“Umjetnica galvanizirajuće snage” i “magnetske scenske prisutnosti”, neki su od opisa kojima svjetska kritika hvali jednu od najuspješnijih hrvatskih pijanistica, Martinu Filjak. Strastvena i lirska svirka u spoju s tehničkom perfekcijom osigurala joj je nastupe s najpoznatijim svjetskim orkestrima, ali i titulu jedne od najtraženijih hrvatskih glazbenica u inozemstvu. Čuveni The New York Times u svojoj je kritici njezina nastupa u Carnegie Hallu napisao da je Filjak “pijanistica vrijedna pozornosti”, a ovim koncertom u Osijeku u sklopu Koncertnog ciklusa grada sad se u to možemo i osobno uvjeriti.

Slavna skladateljica Sofia Gubajdulina o Moniki Leskovar je napisala: “Monika je ona vrsta talenta koji se javlja samo Božjom providnošću.” Ovakve snažne riječi govore mnogo o talentu i umijeću naše najpoznatije violončelistice. Monika Leskovar rano je počela nizati međunarodne uspjehe: otkad je 1995. postala najmlađa pobjednica Međunarodnog natjecanja Čajkovski u Japanu, nastavila je nizati domaće i međunarodne uspjehe kao malo koji hrvatski glazbenik i glazbenica. Ostvarila je uspješne suradnje s brojnim istaknutim glazbenicima, kako slavnim dirigentima, tako i solistima (Valerij Gergijev, Itamar Golan, Tabe Zimmermann, Nikolai Znaider, Thomas Hengelbrock, Boris Berezovski, Krzysztof Penderecki, Sofia Gubaidulina, Jurij Bašmet, Julian Rachlin, Stefan Milenković, Mischa Maisky…) te s komornim ansamblima i orkestrima u Hrvatskoj i inozemstvu. U sezoni 2010./2011. djelovala je kao prva violončelistica Münchenske filharmonije. Od 2012. godine profesorica je na Konzervatoriju Talijanske Švicarske u Luganu, a od 2017. docentica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu- ističu organizatori koncerta o umjetnicama.

Dodaju i kako je ulaz na koncert slobodan, bez prethodne najave/rezervacije mjesta, isključivo s važećom COVID potvrdom, te uz nošenje zaštitne maske.

Koncertni ciklus grada nastavlja se 12. veljače prigodnim valentinovskim koncertom u kojoj će najljepše (ljubavne) operne arije iz popularnih opera “opjevati” prvaci opere osječkog HNK Ladislav Vrgoč i Katarina Toplek, uz klavirsku pratnju Konstantina Krasnitskog, a već 18. veljače u goste nam stiže mlada pijanistička zvijezda Mia Pečnik.

Koncertni ciklus grada ostvaren je uz potporu Grada Osijeka te Osječko-baranjske županije.

(www.icv.hr, tj)