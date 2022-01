U osječkom HNK Gala koncert – On the Bridge of Music: Obilježavanje 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostavljanja diplomatskih odnosa s Mađarskom

- PROMO -

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku 18. siječnja u 18.30 sati održat će se Gala koncert – On the Bridge of Music povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i uspostavljanja diplomatskih odnosa s Mađarskom.

Isti koncert bit će izveden i u Operetnom kazalištu u Budimpešti 25. siječnja 2022. godine. U koncertu će sudjelovati orkestar Opere HNK u Osijeku i solisti Viktorija Đurđek, Katarina Toplek, Leon Košavić, Igor Krišto te orkestar Operetnog kazališta u Budimpešti i solisti Zsolt Vadász, Anita Lukács, Luca Bojtos, Viktor Dénes.

– Program Gala koncerta – On the Bridge of Music je promišljen kao program hrvatskih i mađarskih skladatelja kako bi se još više naglasila povezanost dviju zemalja i važnost samoga događaja. Dodatno, koncertna suradnja od velikog je značaja velikom broju mađarskih umjetnika našeg orkestra koji će dobiti priliku nastupati u svojoj državi, ali i za Osječko-baranjsku županiju, budući da u njoj obitava veliki broj Mađara. Njome širimo hrvatski kulturni identitet i promičemo hrvatsku kulturu i umjetnost, ali i učvršćujemo diplomatske odnose dviju država. 30. obljetnica od priznavanja RH događaj je od velikog značaja za našu državu budući da je njime učvrstila svoju neovisnost i suverenitet te kao takav zaslužuje svečano obilježavanje koje će ovaj događaj proslaviti – ističu iz HNK Osijek.

Dodaju još kako je koncert financiran vlastitim sredstvima i uz pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstva ljudskih resursa Mađarske, Ministarstva kulture RH te Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

(www.icv.hr, tj)