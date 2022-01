- PROMO -

Oborine polako slabe. Na području Virovitičko-podravske županije dosad je palo oko 4 centimetra snijega, do ponoći će u većem dijelu županije prestati. Uz kidanje naoblake s istoku županije prema zapadu.

Najniže će jutarnje temperature zraka biti na istoku županije. Od -7°C do -2°C. Tijekom dana od -1°C do 2°C. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeroistočni. Zadržat će se suho uz izmjenu sunca i oblaka.

(www.icv.hr, kp)