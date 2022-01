Već gotovo četiri desetljeća Body building klub „Fana“ sinonim je snage, sporta i rekreacije

- PROMO -

Body building mada seže još iz 19. stoljeća, kod nas je do 60-ih godina prošlog stoljeća bila uglavnom nepoznata širem puku. No zahvaljujući virovitičkom atletičaru, višebojcu, treneru i sportskom pedagogu Predragu Štetiću Fani, atletski klub u sklopu kojeg se kasnije razvio i body building osnovan je sedamdesetih godina. Ispočetka kao prilična nepoznanica, no godinama koje su slijedile, body buildingom počelo se aktivno baviti desetak virovitičana, naravno pod „dirigentskom palicom“ Predraga Štetića Fane koji je tada spadao među najbolje atletičare u Hrvatskoj.

Mnogi znaju da je Fana bio i dugogodišnji novinar ICV-a, no nažalost ovaj gorljiviji entuzijast koji se zalagao da atletika bude dio i našeg malog grada preminuo je prije četiri godine, točnije 3. ožujka 2018. No, iako više nije s nama, njegovo ime i dalje krasi dio sportskog života u Virovitici, jer, kako je jedan naš kolega napisao: „Fana je bio i ostao sinonim snage i sporta“, a njegovo ime je bilo i ostalo naziv Body building kluba u Kapistranovoj ulici u Virovitici. Do 1984. godine ta se zgrada zvala „Partizan“, a u njoj se nije po svaku cijenu samo gimnasticiralo, nego i igrao stolni tenis, a čak su i tadašnji virovitički glazbeni sastavi tamo imali svirke. No, te 1984. odlukom Grada Virovitice, osnovan je Body building klub „Fana“ i takav ostao do dana današnjeg.

Odlučili smo posjetiti taj naš vrijedni klub, ne bi li vidjeli kako su i što rade, ali u isto vrijeme s njima se prisjetili nekog davnog vremena i ljudi koji su zaslužni da se body building razvije i u „mikešlandu“.

Dočekali su nas predsjednik kluba Željko Devčić te jedan od doajena body buildinga kod nas Tihomir Moslavac, član kluba od njegovih početaka i sada predsjednik Nadzornog odbora u klubu.

– Sve ovo što imamo ovdje, prvenstveno možemo zahvaliti Fani koji nas je u to uveo, jer krajem sedamdesetih, kada nas se nekolicina odlučila tim baviti, nije bilo namjenskog prostora za to, nego smo vježbali kod Fane doma, u kako je on to nazivao, sportskom studiju. Ne znam hoću li se sjetiti baš svih entuzijasta, ali bili su tu još Damir Vujasin, Jadranko Jarčević, Zlatko Sajfer – Lari, Željko Benc, Željko Iharoš, Petar Berak…, a kasnije su došli i drugi zaslužni za osnivanje kluba Vlado Stanivuković, Tomo Podravac, Tomo Lucić. Bila je to mala, ali složna ekipa uz vodstvo našeg trenera i mentora Predraga Štetića Fane. Ispočetka nismo imali profi opremu, nego drveni benč za dizanje utega, uglavnom kotača vagona s metalnim osovinama. Sjećam se da su improvizirani utezi nekad bile i velike limenke ispunjene betonom, svašta se radilo, jer pravi utezi tada nisu bili dostupni mnogima – prisjetio se Tihomir napomenuvši da su tih ranih godina „body-a“, oni koji su se time bavili za većinu drugih bili nemalo „čudaci“.

– Znamo da se body buildingom izgrađuje tijelo, kao što i sam naziv govori, pa onda osoba postaje mišićava, širokih ramena, tankog struka, jakih nogu. Nekad su nas gledali s podozrenjem, u smislu: „Koji su sad ovi napuhanci“. No vremena su se mijenjala, pa je body building pripao trendu, a struka potvrdila da je to dobar način za zdravo življenje i bolji izgled. Upravo to je bio i razlog da se svake godine broj onih koji se bave „bodyem“ povećava i nema dobnih granica. Važno je napuniti 16 godina starosti, a do kada će te se tim baviti, ovisi isključivo o vašem zdravstvenom stanju i volji. U našim redovima imamo i ljude koji su napunili 70-tu, poput poznatih virovitičana umirovljenika Marka Solića i Milorada Alavanje. Osim toga, s godinama su u naše redove dolazile i žene, pa tako i sada imamo tim žena predvođen našom vrijednom članicom i trenericom Irenom Vrekalić, a za ravnotežu svega u klubu brine se i naš tajnik Vlatko Krznarić. Trenutno nas ima negdje 30-ak, što je manje nego je bilo prije pandemije Covid 19 kada nas je bilo blizu 70. Nadamo se da će se stišavanjem ove pošasti i broj onih koji se žele vratiti u naše redove povećati, a već smo za dio njih dobili i najavu ponovnog dolaska u klub – rekao je Tihomir, dodavši da se trude privući i mlađe članove.

– Broj onih koji su prošli kroz ovaj klub je velik, a tu se ne radi samo o onima koji su se bavili body buildingom, nego koji su trenirali i druge sportove, a naše sportske sprave to su im i omogućile. Tu svakako valja spomenuti Grad Viroviticu koji nam je darovao ovaj prostor i brine se da imamo „krov nad glavom“, a za dobre sportske sprave za vježbanje najviše možemo zahvaliti našim članovima od samih početaka, Željku Iharošu i Damiru Vujasinu – spomenuo je samo neke od zaslužnih za rad ovog kluba.

– Da bi sve funkcioniralo kako treba imamo i svoje trenere. Glavni trener je naš član i jedan od pokretača Jadranko Jarčević. Tu je još i vanjski trener suradnik Hrvoje Reder, a u pomoć uskače i Josip Škrablin, Matijan Borovac i još neki drugi. Važno je shvatiti da ovo nije samo klub namijenjen body buildingu, nego i fitnessu, a može poslužiti i sportašima i rekreativcima da drže svoje tijelo u potrebnoj kondiciji. Za to imamo prostor, sprave za vježbanje i stručni nadzor. Podsjetio bih da smo oduvijek surađivali sa sportašima. Sjetimo se samo naših majstora borilačkih vještina i trenera Maksa Šenjuga i Mladena Carevića koji su u ovim prostorima uvježbavali mnoga pokoljenja, a poslije njih i nebrojene druge. Surađivali smo i sa tada najpoznatijim body building atletičarem Petrom Čelikom, a gost nam je jednom prilikom bio i Kurt Malnur, prvi trener poznatog filmskog glumca i body buildera Arnolda Schwarzenegera. Podsjetiti ću da je upravo naš Body building klub jedne godine bio i domaćin prvenstva Hrvatske u body buildingu, a na tom i drugim prvenstvima, naši su članovi osvajali mnoga zlatna, srebrna i brončana odličja – podsjetio nas je Tihomir Moslavac, te napomenuo nešto što, kako je rekao, valja reći i na početku i u sredini i na kraju, a to je da najveća zahvala pripada svima koji su na bilo koji način pridonijeli da postoji ovaj kutak snage i dobrog zdravlja.

– Ne bi uspjeli da uz već spomenute nema i naših brojnih sponzora, prijatelja, suradnika i članova, te svih ljudi dobre volje koji se zainteresiraju za naš rad. Dio njih ovdje i ostane, no mi bi voljeli da nas ima još i više, jer tada ne mogu izostati ni rezultati. Želja nam je imati više članova, ali i modernije sprave za body building i fitness jer ove iako su dobre, već su zastarjele. No, prvenstveno da se smiri situacija s koronom, a onda se nadamo da će nam i svima biti lakše – rekao nam je na kraju razgovora ovaj sportski entuzijast, jedan od doajena body buildinga u Virovitici Tihomir Moslavac. Naravno o razvoju atletike, body buildinga i fitnessa, te o svima onima koji su ovaj sportski nivo grada dizali do stropa mogla bi se napisati barem jedna knjiga, no kako su nam rekli u klubu – i to će doći na red, smo treba biti strpljiv, i naravno, što više trenirati.

