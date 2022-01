Vraća se hladnoća i vrijeme koje odgovara zimi: Sredinom tjedna stiže osjetno zahlađenje, kiša i snijeg

- PROMO -

Iznadprosječno visoke temperature zraka obilježile su početak 2022. godine. Suho i iznadprosječno toplo vrijeme će se zadržati do utorka. Temperature zraka u najtoplijem dijelu dana će rasti do 14°C uz južni jugozapadni vjetar umjeren na udare i jak.

Tijekom srijede očekujemo brzu promjenu vremena, odnosno pogoršanje vremena. Pad temperature zraka, okretanje vjetra na sjeverne smjerove, kišu te susnježicu i snijeg prije svega u gorju. Povremene oborine su moguće još tijekom četvrtka, zatim suho, stabilno i hladnije u dane vikenda.

Temperature zraka će od srijede biti u padu, osjetnije u dane vikenda. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C do 5°C tijekom srijede. Najviše dnevne od 2°C do 15 °C do srijede. Vjetar pretežno sjevernih smjerova.

Oborine koje očekujemo tijekom srijede i četvrtka na području Virovitičko-podravske županije neće biti obilne. Očekujemo 5-10 mm kiše. Iznad 500 metara nadmorske visine očekujemo dekorativan snježni pokrivač tijekom srijede do kraja dana, te u noći sa srijede na četvrtak. U nižim predjelima tijekom srijede do kraja dana te u noći sa srijede na četvrtak ponegdje bi uz kišu moglo biti i gdje koje snježne pahuljice.

(www.icv.hr, kp)